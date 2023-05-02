Фермеры: требования по средней зарплате для украинцев надо отменить

Глава Saidafarm, специализирующейся на экологически чистых продуктах в Харьюмаа, Юхан Сяргава заявил на радио Äripäev, что кризис занятости достиг своего пика несколько лет назад. Тогда он подумывал о том, чтобы начать доить коров самому, но на помощь пришли украинцы, которые хотели работать в Эстонии.

Сейчас на Сяргава работают украинцы, приехавшие до и после начала войны. Он указывает на требование временной защиты, согласно которому военные беженцы получают те же права, что и жители Эстонии, включая оплату труда, однако украинцу, не имеющему временной защиты, необходимо платить среднюю эстонскую зарплату. По мнению Сяргава, было бы разумно уравнять украинцев в их правах.