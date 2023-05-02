Музей Нигулисте покажет масштабный алтарь, созданный 500 лет назад в мастерской таллиннского художника

В центре внимания выставки – масштабный алтарный складень «Святая родня» для городской церкви в Болльнесе в Северной Швеции, который, вероятнее всего, был создан в ревельской мастерской Михеля Зиттова в 1510–1520 годах. В этот же период Зиттов работал над внешними створками алтаря Страстей Христовых в Таллинне. Открытая в Музее Нигулисте выставка раскрывает историю, сюжет и смысл этих двух произведений искусства, а также рассматривает их в сравнении с другими созданными в тот же период произведениями из Таллинна и соседних регионов.

Алтарь «Страстей Христовых» в раскрытом виде. Мастерская Адриана Изенбрандта и Альберта Корнелиса, Ревель, ок. 1515. Эстонский художественный музей. Фото: Stanislav Stepaško/Eesti Kunstimuuseum

«Выполненная с величайшим мастерством скульптурная часть оформления алтарного складня из Болльнеса, которая стилистически сочетается с несколькими дошедшими до нашего времени произведениями из Таллинна, побудили нас заняться подробным изучением деятельности и личностей резчиков по дереву и камнетесов, работавших в Ревеле в XVI веке, и обратить внимание на вопрос о возможности их совместных работ. В этом исследовании главная роль отведена самим произведениям искусства и их углубленному, многостороннему анализу, основанному на диалоге. Важную роль при этом сыграли и письменные источники, позволившие установить связь произведений с их заказчиками и создателями», − рассказала куратор выставки и руководитель исследовательского проекта Мерике Курисоо.

Скульптурная группа центральной части алтарного складня из Больнеса. Фото: Peter Hoelstad / peter hoelstad