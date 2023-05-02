Будущее Месси прояснилось? Он нарушил запрет ПСЖ и улетел в Саудовскую Аравию

С июля Лионель Месси, который сейчас играет в составе парижского «Пари Сен-Жермен», станет свободным агентом. Сейчас, однако, он немного приоткрыл завесу тайны над своим будущим.
Многолетний конкурент Месси Криштиану Роналду в январе заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Насср». Кажется, что сейчас в Саудовскую Аравию может направиться и Месси.
И если Роналду зарабатывает сейчас в год примерно 200 млн евро, то «Аль-Хиляль», предположительно, предложил Месси почти 400 млн евро.
Сейчас французская газета L’Equipe пишет, что Месси попросил у «ПСЖ» разрешения отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться там с послом по туризму. Однако после позорного поражения «Лорьяну» (1:3) клуб отказал аргентинцу, выигравшему в прошлом году чемпионат мира.
Тем не менее Месси, дважды переносивший дату вылета, все же решил нарушить запрет клуба и на фото, опубликованном в соцсети, он запечатлен с министром туризма Саудовской аравии Ахмедом аль-Хатибом, приветствовашим футболиста и его семью.
Считается, что кроме Саудовской Аравии, Месси также может примкнуть к Барселоне или же высшей футбольной лиге США MLS.