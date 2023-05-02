Будущее Месси прояснилось? Он нарушил запрет ПСЖ и улетел в Саудовскую Аравию

Многолетний конкурент Месси Криштиану Роналду в январе заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Насср». Кажется, что сейчас в Саудовскую Аравию может направиться и Месси.

И если Роналду зарабатывает сейчас в год примерно 200 млн евро, то «Аль-Хиляль», предположительно, предложил Месси почти 400 млн евро.

Сейчас французская газета L’Equipe пишет, что Месси попросил у «ПСЖ» разрешения отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться там с послом по туризму. Однако после позорного поражения «Лорьяну» (1:3) клуб отказал аргентинцу, выигравшему в прошлом году чемпионат мира.

Тем не менее Месси, дважды переносивший дату вылета, все же решил нарушить запрет клуба и на фото, опубликованном в соцсети, он запечатлен с министром туризма Саудовской аравии Ахмедом аль-Хатибом, приветствовашим футболиста и его семью.