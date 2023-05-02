Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Алар Карис выдвинул кандидатуру Урмаса Варблане на должность председателя совета Банка Эстонии

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Урмас Варблане
Урмас Варблане Фото: Maris Krünvald

Президент Алар Карис направил в Рийгикогу предложение о выдвижении на должность председателя совета Банка Эстонии профессора международного бизнеса экономического факультета Тартуского университета и члена Эстонской академии наук Урмаса Варблане.

Срок полномочий Марта Лаара, который занимает кресло председателя совета Банка Эстонии уже второй срок, заканчивается 12 июня.

«Учитывая стремительный рост цен и ужесточение денежно-кредитной политики в Эстонии, новый председатель совета вступает в должность в непростое время. Для выполнения задач Банка Эстонии необходимо обеспечить его независимость и надежность», - сообщил Карис. Он добавил, что с этой задачей, по его мнению, лучше всего справится политически независимый и имеющий сильную экономическую подготовку председатель совета: «Карьера Урмаса Варблане доказывает, что он выполняет оба условия».

Президент назвал Варблане одним из самых выдающихся современных экономистов Эстонии, опубликовавшим сотни научных работ и активно участвующим в общественных дискуссиях по экономической политике. «В настоящее время он также является членом совета Банка Эстонии, хорошо знает его повседневную работу и в курсе того, что происходит в эстонском центробанке. Его назначение председателем сможет обеспечить преемственность между нынешним и будущим советами», - подчеркнул Карис.

Рийгикогу примет решение о назначении председателя совета тайным голосованием большинством голосов «за», выслушав кандидата, которому каждый депутат парламента может задать один вопрос.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх