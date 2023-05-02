Мнение ⟩ Если член группы поддержки Украины считал бы ее частью России

Возмущение Пакоста вызвано тем, что мы недавно исключили его из парламентской группы поддержки естественной (традиционной) семьи и брака. Однако это был единственный логичный шаг, поскольку Пакоста уже в день своего вступления в группу начала заявлять в СМИ о своей поддержке легализации так называемых однополых браков - того самого идеологического проекта, против которого была создана группа поддержки.

Утверждение Пакоста о том, что ее исключение из группы поддержки, цели которой она не разделяет, лишило ее возможности участвовать в тематических дебатах, не выдерживает критики. На самом деле, у нее по-прежнему есть возможность обсудить любой вопрос с другими членами парламента, но дискуссия в группе ведется не о том, какими должны быть цели группы, а о том, как отстаивать цели, на основе которых была создана группа.

Если, например, Пакоста присоединится к группе поддержки независимости Украины, но в тот же день публично заявит, что она выступает за отмену независимости Украины, будет вполне естественно исключить ее из этой группы поддержки. Также естественно было бы исключить ее из группы поддержки сохранения эстонского языка, если бы в день вступления в эту группу она заявила, что выступает за предоставление русскому языку статуса государственного языка наряду с эстонским.