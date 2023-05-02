Мнение ⟩ Если член группы поддержки Украины считал бы ее частью России

По иронии судьбы, Пакоста, обвиняющая консерваторов в том, что они боятся дискуссий, сама не терпит свободы дискуссий.
По иронии судьбы, Пакоста, обвиняющая консерваторов в том, что они боятся дискуссий, сама не терпит свободы дискуссий. В своей статье она пишет, что члены Рийгикогу не имеют морального права считать сексуальные отношения между лицами одного пола противоестественными. Я с этим категорически не согласен. Подобно тому, как Пакоста имеет право считать такие отношения естественными, так и другие члены Рийгикогу имеют полное право считать их противоестественными.
Однако Пакоста хотела бы иметь возможность подавлять выражение взглядов, которые ей не нравятся. В то время как консерваторы являются стойкими защитниками свободы слова, религии, убеждений и совести, Пакоста выступает за расширение запрета на так называемый язык вражды и тем самым создает условия для использования уголовного преследования для подавления этих свобод и свободных дебатов.
Из опыта Финляндии мы хорошо знаем, к каким тенденциям приведет такое изменение закона. Как известно, в соседней стране уже несколько лет ведется уголовное преследование члена парламента Пяйви Рясянен, за то, что она назвала гомосексуальные отношения противоестественными и, следовательно, аморальными - именно так, как, по мнению Пакоста, ни один член парламента не имеет морального права называть гомосексуальные отношения.
Политики и политические партии, которые хотят расширить запрет на так называемый язык вражды, хотят иметь возможность использовать силу наказания и в Эстонии для подавления убеждений и мнений, которые считаются идеологически нежелательными. Однако, как член фракции EKRE, я могу заверить вас, что мы будем сопротивляться этой тенденции всеми доступными нам средствами - именно для того, чтобы на нашей родине сохранилась возможность свободной дискуссии без страха государственного наказания.
Однако я бы посоветовал Лийзе Пакоста вести себя так, чтобы не делать посмешищем парламент. Разногласия между членами Рийгикогу естественны, но реализация этих разногласий путем искажения истины и детских интриг - нет.