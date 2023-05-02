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Мнение ⟩ Если член группы поддержки Украины считал бы ее частью России

, Член Рийгикогу (EKRE)
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Варро Вооглайд, член фракции EKRE в Рийгикогу и председатель группы поддержки естественной (традиционной) семьи и брака.
Варро Вооглайд, член фракции EKRE в Рийгикогу и председатель группы поддержки естественной (традиционной) семьи и брака. Фото: Sander Ilvest
  • Исключение Пакоста из группы поддержки традиционной семьи и брака было обоснованным.
  • Член парламента не должен присоединяться к группе поддержки, реальные цели которой он не разделяет.
  • По иронии судьбы, Пакоста сама не терпит свободы дискуссий.

В своей статье Лийза Пакоста («Ээсти 200») критикует фракцию EKRE за ее нежелание участвовать в дискуссии о том, что такое семья и брак. По ее словам, дискуссия на эту тему вызывает у фракции панический страх. К сожалению, упрек Пакоста неадекватен, а правда гораздо проще: фракция EKRE не хочет участвовать в ее играх в песочнице, пишет Варро Вооглайд, член фракции EKRE в Рийгикогу и председатель группы поддержки естественной (традиционной) семьи и брака.

Возмущение Пакоста вызвано тем, что мы недавно исключили его из парламентской группы поддержки естественной (традиционной) семьи и брака. Однако это был единственный логичный шаг, поскольку Пакоста уже в день своего вступления в группу начала заявлять в СМИ о своей поддержке легализации так называемых однополых браков - того самого идеологического проекта, против которого была создана группа поддержки.

Утверждение Пакоста о том, что ее исключение из группы поддержки, цели которой она не разделяет, лишило ее возможности участвовать в тематических дебатах, не выдерживает критики. На самом деле, у нее по-прежнему есть возможность обсудить любой вопрос с другими членами парламента, но дискуссия в группе ведется не о том, какими должны быть цели группы, а о том, как отстаивать цели, на основе которых была создана группа.

Если, например, Пакоста присоединится к группе поддержки независимости Украины, но в тот же день публично заявит, что она выступает за отмену независимости Украины, будет вполне естественно исключить ее из этой группы поддержки. Также естественно было бы исключить ее из группы поддержки сохранения эстонского языка, если бы в день вступления в эту группу она заявила, что выступает за предоставление русскому языку статуса государственного языка наряду с эстонским.

Все члены парламента могут создавать группы поддержки, исходя из целей, которые они считают необходимыми, но элементарной частью хорошей политической культуры должно быть то, что члены парламента не вступают в группы поддержки, цели которых они фактически не поддерживают и против которых они прямо выступают в своих публичных выступлениях.

По иронии судьбы, Пакоста, обвиняющая консерваторов в том, что они боятся дискуссий, сама не терпит свободы дискуссий.

По иронии судьбы, Пакоста, обвиняющая консерваторов в том, что они боятся дискуссий, сама не терпит свободы дискуссий. В своей статье она пишет, что члены Рийгикогу не имеют морального права считать сексуальные отношения между лицами одного пола противоестественными. Я с этим категорически не согласен. Подобно тому, как Пакоста имеет право считать такие отношения естественными, так и другие члены Рийгикогу имеют полное право считать их противоестественными.

Однако Пакоста хотела бы иметь возможность подавлять выражение взглядов, которые ей не нравятся. В то время как консерваторы являются стойкими защитниками свободы слова, религии, убеждений и совести, Пакоста выступает за расширение запрета на так называемый язык вражды и тем самым создает условия для использования уголовного преследования для подавления этих свобод и свободных дебатов.

Из опыта Финляндии мы хорошо знаем, к каким тенденциям приведет такое изменение закона. Как известно, в соседней стране уже несколько лет ведется уголовное преследование члена парламента Пяйви Рясянен, за то, что она назвала гомосексуальные отношения противоестественными и, следовательно, аморальными - именно так, как, по мнению Пакоста, ни один член парламента не имеет морального права называть гомосексуальные отношения.

Политики и политические партии, которые хотят расширить запрет на так называемый язык вражды, хотят иметь возможность использовать силу наказания и в Эстонии для подавления убеждений и мнений, которые считаются идеологически нежелательными. Однако, как член фракции EKRE, я могу заверить вас, что мы будем сопротивляться этой тенденции всеми доступными нам средствами - именно для того, чтобы на нашей родине сохранилась возможность свободной дискуссии без страха государственного наказания.

Однако я бы посоветовал Лийзе Пакоста вести себя так, чтобы не делать посмешищем парламент. Разногласия между членами Рийгикогу естественны, но реализация этих разногласий путем искажения истины и детских интриг - нет.

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