Спасатели использовали тепловизор для поиска жертв смертельной аварии

Спасатели проверили место происшествия тепловизором, не вылетел ли кто-то из машины, однако никого не нашли.

Дорогу расчистили от обломков автомобиля, а людей, находившихся внутри, вырезали из машины. Полиция продолжила разбираться с инцидентом.

Для спасателей весенние каникулы в Ярвамаа в целом прошли спокойно, никаких крупных событий, кроме дорожно-транспортного происшествия 29 апреля, не произошло.

О том, что пострадавшие могут пропадать без вести в результате дорожно-транспортного происшествия, свидетельствует история несчастных случаев в Ярвамаа.

Например, в конце лета 2009 года около полуночи на шоссе Пярну-Раквере произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое мужчин на Ford Sierra. Во второй половине дня выяснилось, что в машине находился третий мужчина, который всю ночь бродил по Сяревере и Тюри и к утру дал о себе знать.

Третий мужчина отлетел на 17 метров от машины и затем ушел. Всю ночь он бродил между Сяревере и Тюри и был обнаружен лишь к утру. «Это чудо, что он выжил», – добавил тогда прокурор.

Потерпевший не смог объяснить, почему Sierra врезалась в дерево и как он провел ночь. Шок и сотрясение мозга, возможно, сыграли роль в нарушении памяти.

Мужчина, первым подъехавший ночью к месту аварии, рассказал, что Sierra на большой скорости проехала мимо него на границе Пярнумаа и Ярвамаа. По его словам, скорость автомобиля могла быть около 160 километров в час.

Очевидец также добавил, что слышал, как кто-то скребется в кустах на месте происшествия и подумал, что это дикое животное.