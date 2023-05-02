Знакомые подозреваемого из Арукюла: он всегда имеет при себе нож

До сих пор у молодежи поселка Арукюла, расположенного недалеко от Таллинна, в волости Раазику, было два основных места сбора: железнодорожный вокзал и великолепный школьный стадион с навесом, строительство которого было завершено всего несколько лет назад. Стадион, вероятно, потеряет свою популярность как место для времяпрепровождения, по крайней мере, на какое-то время, потому что в ночь на воскресенье там произошло серьезная поножовщина, унесшая жизнь 19-летнего юноши.
В центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что молодой человек без сознания и раненная девушка находятся на школьном стадионе Арукюла 30 апреля в 00:14. Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. Пострадавшую 17-летнюю девушку доставили в больницу на машине скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает, на данный момент ей разрешили продолжить лечение дома.
Ключевые слова