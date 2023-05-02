Знакомые подозреваемого из Арукюла: он всегда имеет при себе нож

В понедельник на школьном стадионе было намного больше свечей и цветов, чем в воскресенье утром. Их принесли к задней стенке навеса. Молодого человека зарезали под навесом, где повадилась выпивать молодежь.

До сих пор у молодежи поселка Арукюла, расположенного недалеко от Таллинна, в волости Раазику, было два основных места сбора: железнодорожный вокзал и великолепный школьный стадион с навесом, строительство которого было завершено всего несколько лет назад. Стадион, вероятно, потеряет свою популярность как место для времяпрепровождения, по крайней мере, на какое-то время, потому что в ночь на воскресенье там произошло серьезная поножовщина, унесшая жизнь 19-летнего юноши.