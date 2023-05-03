Полиция: мы не занимаемся воспитанием, оружием подростки решают конфликты крайне редко

- Каков ежедневный характер труда участкового полицейского, каков формат той профилактической работы, которую он ведет? Где по большей части проводится эта работа? Кажется, участковых полицейских часто сравнивают с семейными врачами, но семейные врачи сейчас редко принимают вызовы на дом, они чаще консультируют по телефону и ведут прием пациентов в своем кабинете. Наверное, участковый полицейский такой роскоши позволить себе не может, приходится часто работать «в поле»?
- Если говорить об участковых полицейских, то в их случае работа в кабинетах - это даже не роскошь, это, скорее, тот фактор, из-за которого работа будет выполнена плохо. Особенно это справедливо тогда, когда речь идет о работе с подростками.
Мы очень часто ходим в школы, причем мы приходим даже в первые классы, где проводим какие-то профилактические занятия. Приходим к детям постарше, чтобы рассказать о разных типах правонарушений, о том, чем чревато их совершение, к каким последствиям это может привести.
Мы иногда выезжаем на место по какому-то сигналу. Мы, конечно, не патрульные полицейские, чтобы ездить по вызову, но иногда мы отправляемся по какому-то адресу после того, как там побывал патруль, чтобы детальнее заняться проблемой, довести ее решение до конца.
Иногда мы приходим в семьи после просьбы родителей, считающих, что у них есть какие-то проблемы с ребенком. В общем, наша работа точно не выглядит так, что мы сидим в участке и разговариваем с людьми по телефону. Если ты работаешь с подростками, так работать совершенно точно нельзя, потому что от такой работы не будет никакого результата.