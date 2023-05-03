Полиция: мы не занимаемся воспитанием, оружием подростки решают конфликты крайне редко

Но это не должно выглядеть как карательная мера. Нельзя просто отбирать телефон у ребенка и смотреть, что он в этом телефоне делает, нельзя без спроса читать его сообщения. Нет, нужно стараться установить доверие, делать так, чтобы ребенку самому хотелось показать, чем он интересуется.

- Практически в каждом сообщении о насилии полиция подчеркивает, что инцидент произошел на фоне очень сильного злоупотребления алкоголем со стороны его участников. Можно ли сказать, что когда речь идет именно о компаниях молодежи, алкоголь даже чаще провоцирует насилие, чем когда речь идет о более зрелых людях?

- Ну, если говорить конкретно о случае в Арукюла, то нужно заметить, что главные участники этого события были все-таки совершеннолетними. То есть эти люди вполне легально могли купить себе алкоголь.

Если же мы будем рассматривать проблему комплексно, то случаи тяжелого насилия происходят в Эстонии чаще всего, повторюсь, с участием знакомых друг другу людей, а также с участием людей, употребивших спиртное. Часто происходит так, что между знакомыми людьми есть какие-то незакрытые конфликты, и в алкогольном опьянении эти люди утрачивают способность решать эти конфликты вербально. И именно тогда происходит физическое насилие.