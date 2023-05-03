В студии Postimees участковый полицейский: как обуздать рост насилия в молодежной среде?

- Можно ли сказать, что выяснение отношений с помощью холодного оружия между несовершеннолетними подростками или между совершеннолетними, но еще совсем молодыми людьми, это все-таки крайне редкая практика для Эстонии, что случай в Арукюла - это почти нонсенс? Или же такие случаи происходят достаточно часто, просто они не приводят к настолько тяжелым последствиям, и поэтому общественность на них толком не обращает внимания или даже не всегда узнает о них?

- В прессе пишут, что, по словам местных жителей, подозреваемый в преступлении в Арукюла был проблемным молодым человеком, который все время таскал с собой нож. Если говорить о такой ситуации на универсальном уровне, на чьих плечах в подобных случаях лежит главная моральная ответственность за произошедшее? Виноваты ли прежде всего те люди, которые знают о чьих-то опасных привычках, но не сообщают об этом полиции, или порой и сама полиция недорабатывает, не выявляя социально опасных людей?

- Каков ежедневный характер труда участкового молодежного полицейского, каков формат той профилактической работы, которую он ведет? Где по большей части проводится эта работа? Кажется, участковых полицейских часто сравнивают с семейными врачами, но семейные врачи сейчас редко принимают вызовы на дом, они чаще консультируют по телефону и ведут прием пациентов в своем кабинете. Наверное, участковый молодежный полицейский такой роскоши позволить себе не может, приходится часто работать «в поле»?