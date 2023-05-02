Насколько богата шведская королевская семья, находящаяся с визитом в Эстонии?

участки), доли в различных компаниях, автомобили и плавсредства. По уровню благосостояния шведские монархи находятся на пятом месте среди европейских королевских семей, пишет британское новостное издание Daily Mail. Самая богатая королевская семья Европы находится в Люксембурге, а их активы оцениваются почти в четыре миллиарда евро.

Крупнейшей недвижимостью шведской королевской семьи является королевская летняя резиденция Solliden Palace, которой владеет лично шведский король Карл XVI Густав. Дом расположен на западе Швеции, на острове Эланд.

Замок не принадлежит семье

Король и королева могут пользоваться замком на 600 комнат, который принадлежит шведскому государству, а не королевской семье. Замок находится в Стокгольме, но пара регулярно проживает в гораздо меньшем дворце Дроттнингхольм на острове Левон, примерно в 15 километрах от Стокгольма. Всего шведская королевская семья имеет 11 дворцов, расположенных в разных местах страны. Собственником этих зданий также является государство.

В Королевском дворце в Стокгольме находится пять музеев, которые открыты для посетителей каждый день.

Шведские монархи не получают зарплату, но государство выплачивает семье около 15 миллионов евро в год в виде прожиточных средств. По закону с этой суммы не уплачиваются никакие государственные налоги, но все остальные доходы королевской семьи (например, доход от инвестиций) облагаются налогом так же, как и у обычных граждан.

Королевская семья состоит из короля Карла XVI Густава и его супруги Сильвии, их старшей дочери кронпринцессы Виктории (наследницы престола), ее мужа принца Даниэля и их двоих детей – принца Карла Фили, его жены принцессы Софии, у которой двое детей, а также принцессы Мадлен (младшая дочь короля) и ее мужа Кристофера О'Нила, у которых трое детей.