Престиж профессии учителя зависит от культуры управления в школе

Несколько лет назад профессия учителя была первым карьерным выбором для 69% преподавателей-женщин и лишь для 41% преподавателей-мужчин в Эстонии. Этот показатель среди мужчин – один из самых низких среди стран ЕС. «Чем сильнее призвание, тем легче человеку приспособиться к профессии учителя и ее требованиям», – пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико. Повышение зарплат учителей на протяжении последних лет способствовало повышению уровня престижности профессии. Так, в настоящий момент средняя зарплата учителя составляет порядка 82% средней заработной платы специалиста со степенью магистра.

Заработная плата - не решающий фактор

На сегодняшний день человек, имеющий диплом педагога, может найти на рынке труда гораздо больше интересных предложений, чем пару десятилетий тому назад. В контексте рынка труда важнее, какую рабочую среду и культуру управления предлагают другие организации. «Школы должны продумать, как они могут конкурировать с другими работодателями и обеспечивать современную рабочую среду», – сообщила Киндсико. По ее словам, все чаще решающим фактором становятся отношения между учителями, а также отношения между учителями и руководством, то есть, рабочая атмосфера в школе. Экономические кризисы последних лет также способствовали росту востребованности профессии. В качестве одного из преимуществ работы учителем Центр мониторинга развития приводит низкую зависимость от циклов экономики.