Таллиннец не согласен платить за посещение общественного туалета. Торговые центры ответили на критику

«Также были установлены автоматы для размена монет, чтобы сделать оплату монетами более удобной», - отметил он.

Отвечая на вопрос о повышении платы за пользование туалетом, Сооару сказал, что причиной этого является высокая посещаемость, о которой говорилось ранее. «Поскольку центр также выполняет функцию транспортного узла города и пешеходной зоны внутри города, нам необходимо покрыть дополнительные расходы и учесть их при содержании общественных пространств. К сожалению, мы также сталкивались со случаями преднамеренного повреждения и разрушения помещений, и каждый из этих случаев предполагал довольно дорогостоящий ремонт», - заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Viru Keskus.

«В рамках процесса модернизации к сегодняшнему дню Viru Keskus обновил почти все туалеты, выведя качество помещений на новый уровень и добавив комфортные услуги. Например, на втором этаже Viru Keskus в туалетной зоне теперь есть комната матери и ребенка со всеми удобствами, где можно комфортно разместиться и даже разогреть еду для ребенка. Не стоит забывать и о недавнем повышении цен на расходные материалы для туалетов, как бумагу, так и химикаты», - добавил он.

Обновленные туалеты в Viru Keskus. Фото: Martin Siplane

В том же ключе ответила и Хедвига Вей, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций талиннского Kaubamaja. «Пользование туалетами влечет за собой расходы на уборку, обслуживание (санитарные работы, ремонт туалетной системы - смесителей, туалетных горшков, раковин) и расходные материалы (вода, туалетная бумага, электричество). Сумма, которую клиент должен заплатить за посещение туалета, довольно символическая, но она обеспечивает чистоту и опрятность туалетов, которые приятно посещать», - сказала Вей.

«До 2012 года общественные туалеты в Kaubamaja были бесплатными, и через Viru Keskus сюда ходили в туалет в том числе люди, ведущие асоциальный образ жизни, - добавила она. - После них клиенты не хотели заходить в туалеты из-за запаха и грязи. Чтобы обеспечить и нашим клиентам возможность посещать чистые и опрятные туалеты, мы были вынуждены сделать их платными».