По какой причине туалеты в торговых центрах платные, а расплачиваться за их посещение до сих пор частенько приходится монетами? С такими вопросами в редакцию обратился разгневанный житель Таллинна Марек.
Таллиннец не согласен платить за посещение общественного туалета. Торговые центры ответили на критику
«В Viru Keskus, в Kaubamaja и во многих супермаркетах есть платные туалеты. Однако если у вас в кармане нет монет 20 или 50 центов (раньше они стоили 20 центов, теперь в 2,5 раза дороже) или бесконтактной карты, вы не сможете воспользоваться туалетом. Расплачиваться по старинке, используя чип в карточке, тоже нельзя», - написал Rus.Postimees раздосадованный Марек.
«Оправдывать плату за туалеты тем, что в противном случае ими начнут пользоваться наркоманы и асоциальные личности, довольно абсурдно: если платный туалет предотвращает наркоманию, то с платы за посещение этого туалета не должны взиматься налоги, потому что граждане, которые платят за него, как бы принудительно участвуют в профилактике наркомании», - заявил читатель.
Rus.Postimees отправил запросы в Viru Keskus, Kaubamaja и другие торговые центры, чтобы узнать, как устроена их система пользования общественными туалетами.
По словам Кристеля Сооару, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Viru Keskus, поскольку торговый центр является самой посещаемой городской артерией и крупнейшим узлом общественного транспорта, они используют логику платных туалетов с момента открытия центра.
«Плата за пользование туалетами в Viru Keskus носит скорее символический характер и направлена на обеспечение чистоты туалетов и безопасного пребывания в них клиентов центра, поскольку узел общественного транспорта имеет очень высокую проходимость, и в течение дня через центр проходит до 40 000 человек», - сказал Сооару, добавив, что торговый центр уже давно предлагает бесконтактную оплату в дополнение к оплате монетами в своих туалетах для клиентов.
«Также были установлены автоматы для размена монет, чтобы сделать оплату монетами более удобной», - отметил он.
Отвечая на вопрос о повышении платы за пользование туалетом, Сооару сказал, что причиной этого является высокая посещаемость, о которой говорилось ранее. «Поскольку центр также выполняет функцию транспортного узла города и пешеходной зоны внутри города, нам необходимо покрыть дополнительные расходы и учесть их при содержании общественных пространств. К сожалению, мы также сталкивались со случаями преднамеренного повреждения и разрушения помещений, и каждый из этих случаев предполагал довольно дорогостоящий ремонт», - заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Viru Keskus.
«В рамках процесса модернизации к сегодняшнему дню Viru Keskus обновил почти все туалеты, выведя качество помещений на новый уровень и добавив комфортные услуги. Например, на втором этаже Viru Keskus в туалетной зоне теперь есть комната матери и ребенка со всеми удобствами, где можно комфортно разместиться и даже разогреть еду для ребенка. Не стоит забывать и о недавнем повышении цен на расходные материалы для туалетов, как бумагу, так и химикаты», - добавил он.
В том же ключе ответила и Хедвига Вей, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций талиннского Kaubamaja. «Пользование туалетами влечет за собой расходы на уборку, обслуживание (санитарные работы, ремонт туалетной системы - смесителей, туалетных горшков, раковин) и расходные материалы (вода, туалетная бумага, электричество). Сумма, которую клиент должен заплатить за посещение туалета, довольно символическая, но она обеспечивает чистоту и опрятность туалетов, которые приятно посещать», - сказала Вей.
«До 2012 года общественные туалеты в Kaubamaja были бесплатными, и через Viru Keskus сюда ходили в туалет в том числе люди, ведущие асоциальный образ жизни, - добавила она. - После них клиенты не хотели заходить в туалеты из-за запаха и грязи. Чтобы обеспечить и нашим клиентам возможность посещать чистые и опрятные туалеты, мы были вынуждены сделать их платными».
Rus.Postimees также отправил запросы в торговые центры Ülemiste, Nautica keskuses, Lasnamäe Centrum, Stockmann и в Stroomi Keskus. От всех них был получен одинаковый ответ - туалеты в этих центрах бесплатные.