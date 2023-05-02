Пустившийся в бега нарвский павлин продолжает скрываться в пыльваских лесах

Хозяйка хутора Ингрид Пууста сказала, что павлин все еще в бегах: «Его видели возле смотровой вышки в Валгесоо, а сегодня мне написали, что павлина видели в Лийва, что находится рядом с шоссе Пыльва-Тарту. Кто-то приехал из Тарту и пришел в изрядное изумление, что там оказался павлин».

Пууста уточнила, что они живут в своем доме в Таэваскоя, и именно оттуда павлину удалось сбежать в субботу. «Мы привезли его двумя днями ранее из Нарвы, так что павлин оказался в незнакомом месте. Он был у нас два дня, а потом он умудрился сбежать».

Пууста никто не смог оказать помощь в поимке павлина, потому что он очень быстро бегает. «Нам говорили, что кто-нибудь мог бы прийти вам на помощь в его поимке, но мы и сами ничего поделать не можем. Он так быстро удирает. Павлина видели близ смотровой вышки в Валгесоо, и когда мне позвонили, я приехала, но его уже не было», – сказала Пууста.

Она добавила, что, поскольку павлин передвигается очень быстро, поймать его крайне сложно: «Спасатели животных не идут на помощь, им нужно платить. Просто так никто не пойдет его ловить».

Павлин выбрался из хутора в Таэваскоя через курятник. «Мы построили ему большой и хороший загон, в котором он мог бы жить. У меня там куры и утки, плюс самка павлина, которая не взаперти и никуда не убегает. Она привыкла там находиться. Но этот павлин оказался на новом месте, и это четырехлетний самец. Мы для того и привезли крупного самца, чтобы он мог спариваться с нашей самочкой», – сказал Пууста.