Суперпредложение ⟩ Продается остров площадью десять гектаров

Остров Барлокко был выставлен на продажу шотландской компанией недвижимости Galbraith. Остров расположен на юге Шотландии в графстве Дамфрис и Галлоуэй, примерно в десяти километрах от ближайшего города Гейтхаус оф Флит, который находится в двух часах езды от Глазго. На остров можно добраться на лодке или, во время отлива, на вездеходе.

Информация о продаже доступна ЗДЕСЬ.

Остров расположен в районе особого научного интереса (SSSI) - участка земли, обозначенного правительством Шотландии как имеющий значение для флоры, фауны, геологии или природных форм рельефа.

Это существенно ограничивает возможность получения разрешения на строительство любого постоянного здания или жилища, сказал Дэвид Корри, агент по недвижимости, выставивший участок на продажу. Несмотря на ограничения, Барлокко уже доказал, что является очень популярным предложением. Более полусотни человек из Великобритании и других стран проявили интерес. Право на покупку достанется тому, кто предложит наибольшую цену.

Остров Барлокко. Фото: Galbraith Group

Что делает Barlocco таким привлекательным?