Для привлечения доноров крови: открыта фотоинсталляция Ида-Вируской центральной больницы

Цель экспозиции - повысить осведомленность жителей области о важности и необходимости донорства крови. По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Михаила Таммеару, одной из самых важных составляющих выставки является ее эмоциональный фон. «Идея состоит в том, чтобы у посетителя сформировалось ясное представление о том, что донорство крови - это необходимое действие, потому что именно кровь спасает жизни людей. Это понимание подчеркивается слоганом: завтра не все смогут делать то, что они привыкли делать сегодня. Человек, который сегодня может жить полноценной жизнью и наслаждаться простыми радостями, как, например, погладить домашних животных, обнять маму, встречаться с близкими, участвовать в спортивных играх, может через мгновение только мечтать об этом. И то, если сможет. Инсталляция напоминает о том, что переливание крови может понадобиться каждому человеку. Никто не защищен от несчастных случаев, но многие люди могут сдать кровь, чтобы пациент, борющийся за жизнь, получил шанс выиграть эту битву», - пояснил он.