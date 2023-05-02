Департамент здоровья отменил связанный с коронавирусом риск чрезвычайной ситуации

Риск чрезвычайной ситуации прежде всего создавал нагрузку на больницы, которые должны были гарантировать дополнительные места для потенциального роста числа пациентов.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, эпидемиологическая ситуация уже некоторое время остается спокойной и на данный момент не заметно, чтобы в ближайшее время число нуждающихся в госпитализации могло вырасти в объеме, нарушающем обычную способность оказания помощи со стороны учреждений здравоохранения.

Он добавил, что более трех лет работа велась в условиях чрезвычайной ситуации или ее риска, в том числе два первых года ушли на кризисное регулирование и активное урегулирование кризиса, а последний год был занят постепенным выходом из чрезвычайной ситуации.

По оценке Департамента здоровья, за три года сформировалась обширная информированность о коронавирусе, характере заболевания COVID-19 и его тенденция, а также обширный обзор средств для борьбы с пандемией и обращения с ними.

По словам специалистов по инфекционным заболеваниям, в Эстонии сейчас чаще всего встречаются сравнительно легкие и бессимптомные формы COVID-19. В то же время, невозможно точно предсказать каким будет осенний сезон вирусов, поэтому департамент продолжает следить за ситуацией.