Tinder решил покинуть Россию. Как это связано с войной?

«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года», – говорится в годовом отчете компании Match Group.

Многие поставщики цифровых услуг с небольшим штатом сотрудников в России, такие как Spotify и Netflix, отказались от работы в России давно – вскоре после того, как Москва начала вторжение в Украину, комментирует решение Tinder Match Group об уходе из России агентство Reuters.

Страна, главе которой предъявил обвинения МУС

Компания Match, чьи бренды включают приложения для знакомств, такие как Tinder, Hinge и Plenty Of Fish, ранее делала лишь несколько публичных заявлений о своей деятельности в России – и при этом, по данным Reuters, жаловалась на негативное влияние происходящего на свой бизнес в Европе.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Fiduciary Corp, акционера Match Group, считает, что компания, наконец, подала пример другим, связав свое решение с рисками для прав человека. По его мнению, есть веские причины, чтобы Tinder покинул Россию.

«Нехорошо, когда надежный бренд продолжает свою деятельность в стране, главе государства которого были предъявлены обвинения Международным уголовным судом», – сказал он.