Проверявший птичьи гнезда мужчина упал с крыши четырехэтажного дома

На прошлой неделе в пятницу с крыши четырехэтажного многоквартирного дома на улице Тяхе в Тарту упал 60-летний мужчина, который отправился туда, чтобы проверить и убрать птичьи гнезда. При падении мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.