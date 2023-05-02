Проверявший птичьи гнезда мужчина упал с крыши четырехэтажного дома

На прошлой неделе в пятницу с крыши четырехэтажного многоквартирного дома на улице Тяхе в Тарту упал 60-летний мужчина, который отправился туда, чтобы проверить и убрать птичьи гнезда. При падении мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Советник прокуратуры Лисанна Мяннилаан прокомментировала, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части, касающейся пренебрежения требованиями охраны труда и техники безопасности, если это повлекло тяжкий вред здоровью человека или смерть.
«Поскольку расследование находится на начальной стадии, прокуратура пока не раскрывает более подробных обстоятельств», – прокомментировала советник прокуратуры.
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