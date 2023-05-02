В Латвии возложение на 9 мая цветов в местах демонтированных памятников будет считаться агрессией

Не возбраняется возлагать цветы к местам захоронений, не создавая скоплений и не задерживаясь без надобности.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Сейм принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом.

В законе «О запрете на проведение определенных публичных мероприятий 9 мая» не установлено временных рамок, поэтому он распространяется на все будущие даты 9 мая.

Закон устанавливает, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.

Цель закона состоит в защите интересов государства и общественной безопасности, предотвращении беспорядков, защите здоровья и нравственности населения.

Также закон направлен на предотвращение уничижения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, а также на предотвращение искаженного отражения исторических событий.

Согласно закону, самоуправления не могут выдавать разрешения на организацию мероприятий, которые не соответствуют вышеупомянутой цели.