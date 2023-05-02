Суд признал предпринимателя виновным в загрязнении реки Умбуси

Сегодня Тартуский уездный суд признал члена правления AS Pajus ABF Лембита Паала виновным в преступлениях в отношении окружающей среды, в результате которых прошлым летом произошло загрязнение реки Умбуси.
Паал с самого начала признавал, что источник загрязнения находился на территории его предприятия, писал ранее Tartu Postimees.
В качестве члена правления AS Pajus ABF и представителя компании прошлым летом Паал организовал производство горохового силоса в крупном хозяйстве в Калана. Суд установил, что при производстве горохового силоса использовался химический консервант, улучшающий подкисление силоса, который содержит муравьиную кислоту, пропионовую кислоту и бензоат натрия и является опасным химическим веществом согласно Закону о химикатах.
Затем пошел дождь, и, поскольку силосная масса не была накрыта, дождевая вода сначала впиталась в массу, а затем выделила большое количество силосного сока с химическим консервантом, который в итоге попал в близлежащую реку Умбуси. Гидробиосу реки был нанесен значительный ущерб из-за размеров области распространения загрязнения.
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Суд наказал Паала денежным штрафом в размере 20 070 евро за то, что он по неосторожности нарушил требования химических веществ и из-за своего бездействия выпустил вещество в окружающую среду, что нанесло значительный ущерб качеству воды и многим видам животных.
По мнению суда, Паал должен был организовать рабочий процесс по заготовке горохового силоса таким образом, чтобы дождевая вода не могла попасть в силосную массу, а оттуда в окружающую среду. Паал, однако, не проинструктировал рабочих и не обеспечил возможности укрыть силосную массу, содержащую химический консервант, на случай дождя. Поэтому, организовав использование консерванта и зная, что он и использовался при производстве горохового силоса, он создал опасную ситуацию, как решил суд.
Кроме того, расследование дела выявило, что хранилище для силоса, в котором он хранился, не подходило для этой цели, и опасная ситуация усугублялась тем, что стенки хранилища были неправильными, а также неправильно были устроены сборные колодцы.
Уголовное дело рассмотрено в порядке договорного соглашения. Паал также должен выплатить обязательный штраф в размере 1087 евро 50 центов, сопровождающий обвинительный приговор.
Сообщение о возможном загрязнении Департамент окружающей среды получил 30 июля прошлого года. Однако было ясно, что загрязнение должно было начаться раньше, так как поводом для оповещения стала вонючая вода, и в воде уже в то время можно было увидеть дохлую рыбу, писал тогда Tartu Postimees. Никто точно не знал, когда силосный сок с фермы в Калана начал течь в реку – для выяснения этого было возбуждено уголовное дело, которое возглавила Лыунаская окружная прокуратура.