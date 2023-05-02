Суд признал предпринимателя виновным в загрязнении реки Умбуси

Паал с самого начала признавал, что источник загрязнения находился на территории его предприятия, писал ранее Tartu Postimees.

Лембит Паал. Фото: Кристьян Теэдема

В качестве члена правления AS Pajus ABF и представителя компании прошлым летом Паал организовал производство горохового силоса в крупном хозяйстве в Калана. Суд установил, что при производстве горохового силоса использовался химический консервант, улучшающий подкисление силоса, который содержит муравьиную кислоту, пропионовую кислоту и бензоат натрия и является опасным химическим веществом согласно Закону о химикатах.

Затем пошел дождь, и, поскольку силосная масса не была накрыта, дождевая вода сначала впиталась в массу, а затем выделила большое количество силосного сока с химическим консервантом, который в итоге попал в близлежащую реку Умбуси. Гидробиосу реки был нанесен значительный ущерб из-за размеров области распространения загрязнения.

Суд наказал Паала денежным штрафом в размере 20 070 евро за то, что он по неосторожности нарушил требования химических веществ и из-за своего бездействия выпустил вещество в окружающую среду, что нанесло значительный ущерб качеству воды и многим видам животных.