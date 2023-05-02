Ресторанный гид «Мишлен» снова исследует эстонские рестораны

Совместное агентство EAS и KredEx подписало договор с «Мишлен» в феврале 2022 года. Этот государственный договор стало предпосылкой для объявления в мае прошлого года первых в Эстонии ресторанов, отмеченных известным ресторанным гидом. Год назад в путеводитель «Мишлен» вошел 31 ресторан из Эстонии, два из них, NOA Chef's Hall и 180°, были награждены мишленовской звездой.

«Согласно принципам работы «Мишлен», все держится в секрете до последней минуты. Мы можем только предположить, что, по всей видимости, тестирование инспекторами Michelin подходит к завершающей стадии», - сказал Райнер Аавик, руководитель отдела туризма в совместном агентстве. По словам Аавика, на этот раз снова ничего не будет известно до 25 мая, потому что надежность и международный престиж «Мишлен» основаны на полной независимости.

«Все, что нам известно, это то, что 25 мая ожидается объявление, разосланное по эстонским и международным каналам, о том, какие эстонские рестораны попали в путеводитель», - заявил Аавик.

Он добавил, что сам факт неоднократного попадания в гид уже само по себе является признаком качества для ресторанов.

Пока известно, что «Мишлен», планирует отправить сообщение об эстонских ресторанах утром 25 мая. Пресс-релиз, опубликованный ресторанным гидом, также является приглашением: все те рестораны, которые увидят свое название в пресс-релизе, опубликованном утром, приглашены на вечерний прием, организованный отделом туризма совместного агентства в Таллинне.

Ресторанный гид «Мишлен»

Имея более чем 100-летнюю историю, путеводитель «Мишлен» (MICHELIN Guide) охватил почти 40 стран на четырех континентах. Гид рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых пятая часть приходится на рестораны, отмеченные звездами.

Лучшие рестораны объявляются ежегодно. Высшей наградой является звезда, при этом возможно получение до трех звезд. Если ресторан не дотягивает до уровня звезд, но при этом имеет хороший уровень, он отмечается в путеводителе одной из двух наград. Категории следующие:

Три звезды: исключительно хороший ресторан, достойный отдельной поездки (0,9% ресторанов в гиде);

Две звезды: отличный ресторан, который стоит посетить во время поездки (3,2% ресторанов гида);

Одна звезда: очень хороший ресторан в своей категории (17,4% ресторанов гида);

BIB GOURMAND: хороший ресторан, вкусная еда по справедливой цене;

Зеленая звезда: рестораны, приверженные принципам экологичной гастрономии.

Признание основывается на независимой оценке, которая проводится каждый год и может добавить, убавить или отнять признание у ресторанов.