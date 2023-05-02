Из-за запущенной у побережья сигнальной ракеты была развернута спасательная операция

В ночь на первое мая в Центр тревоги поступило сообщение из залива Кясму, где якобы в воздух была выпущена красная сигнальная ракета, что на навигационном языке обозначает аварийную ситуацию. Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) направил для проверки ситуации как морских спасателей-добровольцев из Пяриспеа, так и экипаж вертолета PPA.
В сделанном в 3:17 звонке говорилось, что человек на берегу заметил красную сигнальную ракету. Красная ракета вызывает у спасателя весьма двойственные чувства. С одной стороны, большинство из них на побережье – это, несомненно, ложные вызовы, то есть кто-то неправильно использовал сигнал бедствия. С другой стороны, красная ракета без какой-либо другой информации может означать, что у кого-то очень плохая ситуация в море, и этот запущенный крик о помощи – его последняя капля и надежда на выживание.
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