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Из-за запущенной у побережья сигнальной ракеты была развернута спасательная операция

Кевин Вольтер
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Морские спасатели Пяриспеа и вертолет PPA искалb местонахождение человека, выпустившего сигнальную ракету в заливе Кясму.
Морские спасатели Пяриспеа и вертолет PPA искалb местонахождение человека, выпустившего сигнальную ракету в заливе Кясму. Фото: Martin Piispea

В ночь на первое мая в Центр тревоги поступило сообщение из залива Кясму, где якобы в воздух была выпущена красная сигнальная ракета, что на навигационном языке обозначает аварийную ситуацию. Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) направил для проверки ситуации как морских спасателей-добровольцев из Пяриспеа, так и экипаж вертолета PPA.

В сделанном в 3:17 звонке говорилось, что человек на берегу заметил красную сигнальную ракету. Красная ракета вызывает у спасателя весьма двойственные чувства. С одной стороны, большинство из них на побережье – это, несомненно, ложные вызовы, то есть кто-то неправильно использовал сигнал бедствия. С другой стороны, красная ракета без какой-либо другой информации может означать, что у кого-то очень плохая ситуация в море, и этот запущенный крик о помощи – его последняя капля и надежда на выживание.

Учитывая, что это была Вальпургиева ночь и, вероятно, в этом районе было много людей в приподнятом настроении, спасатели не могли не отреагировать на этот международный экстренный сигнал. «Хотя идти к морю в 4:30 утра было не очень весело, я бы не стал винить человека, который устроил здесь ложный вызов, а вместо этого подчеркну, что всегда важно замечать призыв к помощи и сообщать об этом. А во-вторых, вы должны быть ответственными и, если необходимо, призвать задиристых друзей в компании к порядку», – сказал член морской спасательной команды Пяриспеа Арго Ауг.

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