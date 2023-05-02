Из-за запущенной у побережья сигнальной ракеты была развернута спасательная операция

В сделанном в 3:17 звонке говорилось, что человек на берегу заметил красную сигнальную ракету. Красная ракета вызывает у спасателя весьма двойственные чувства. С одной стороны, большинство из них на побережье – это, несомненно, ложные вызовы, то есть кто-то неправильно использовал сигнал бедствия. С другой стороны, красная ракета без какой-либо другой информации может означать, что у кого-то очень плохая ситуация в море, и этот запущенный крик о помощи – его последняя капля и надежда на выживание.

Учитывая, что это была Вальпургиева ночь и, вероятно, в этом районе было много людей в приподнятом настроении, спасатели не могли не отреагировать на этот международный экстренный сигнал. «Хотя идти к морю в 4:30 утра было не очень весело, я бы не стал винить человека, который устроил здесь ложный вызов, а вместо этого подчеркну, что всегда важно замечать призыв к помощи и сообщать об этом. А во-вторых, вы должны быть ответственными и, если необходимо, призвать задиристых друзей в компании к порядку», – сказал член морской спасательной команды Пяриспеа Арго Ауг.