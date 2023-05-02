По-настоящему теплая весенняя погода ожидается только к концу месяца

В начале мая на побережье Балтийского моря с севера придут холода, температурный фон в первую треть месяца будет заметно ниже нормы. По кромке царящего в России циклона в Эстонию придут дожди и мокрый снег, а в районе пятого мая даже снег и снежная крупа.

Затем под влиянием усиливающегося антициклона облачность рассеется, а минимальная температура воздуха по ночам упадет до пяти градусов мороза, максимальная температура воздуха днем несколько дней будет ниже 10 градусов тепла. Начиная с седьмого мая, воздушный поток повернет на запад, и погода постепенно станет более мягкой.

В зоне влияния антициклона погода в Эстонии будет преимущественно без осадков до 12 мая. Затем в районе Балтийского моря появятся барические ложбины с дождевыми облаками, которые будут чередоваться с областями высокого давления, сопровождающимися более сухой и ясной погодой, когда в отдельные ночи температура воздуха может падать до нуля градусов. В целом температурный фон будет близким к норме или даже выше — в некоторые дни температура воздуха может достигать 20 градусов тепла.