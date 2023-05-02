Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 мая: визит короля Швеции, закупка новых вооружений для Сил обороны, как разбираться в современном искусстве и где найти работу подростку?
Сегодня в выпуске:
- Сегодня с официальным государственным визитом в Эстонию прибыла шведская королевская чета. Наш корреспондент узнал, как принимали монаршую семью.
- Короткие новости: о совместной работе эстонских бизнесменов и нигерийских мошенников, помощи военным беженцам и поездке Кристины Каллас в Ида-Вирумаа.
- Силы обороны готовятся провести одну из самых дорогих оборонных закупок: сделка заключена с правительством Израиля. О чем говорили на встрече - в нашем материале.
- В Таллинне нередко проходят концептуальные выставки для массового зрителя. Что такое современное искусство и как в нем разбираться - в материале нашего корреспондента.
- Сообщения из-за рубежа: о новых уличных протестах во Франции, массовой аварии в США и как тюрьма в Австралии стала фешенебельным отелем.
- Где и как подросткам найти подработку на лето - этот вопрос становится все более актуальным, ведь далеко не все фирмы готовы трудоустраивать подростков. Наша съемочная группа посетила специальную молодежную биржу труда, где работу смогли найти десятки молодых людей.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 мая.