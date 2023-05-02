«Новости в 7» за 2 мая: визит короля Швеции, закупка новых вооружений для Сил обороны, как разбираться в современном искусстве и где найти работу подростку?

Сегодня в выпуске:

- Сегодня с официальным государственным визитом в Эстонию прибыла шведская королевская чета. Наш корреспондент узнал, как принимали монаршую семью.

- Короткие новости: о совместной работе эстонских бизнесменов и нигерийских мошенников, помощи военным беженцам и поездке Кристины Каллас в Ида-Вирумаа.

- Силы обороны готовятся провести одну из самых дорогих оборонных закупок: сделка заключена с правительством Израиля. О чем говорили на встрече - в нашем материале.

- В Таллинне нередко проходят концептуальные выставки для массового зрителя. Что такое современное искусство и как в нем разбираться - в материале нашего корреспондента.

- Сообщения из-за рубежа: о новых уличных протестах во Франции, массовой аварии в США и как тюрьма в Австралии стала фешенебельным отелем.

- Где и как подросткам найти подработку на лето - этот вопрос становится все более актуальным, ведь далеко не все фирмы готовы трудоустраивать подростков. Наша съемочная группа посетила специальную молодежную биржу труда, где работу смогли найти десятки молодых людей.