ТААВЕ ВАХЕРМЯГИ ⟩ Королевский визит – большое событие для Эстонии, но почти несуществующее для Швеции

Трехдневный визит открыла торжественная церемония встречи на площади Вабадузе. Эстонские СМИ кипят, а у фотографов и журналистов полно работы. В то же время, просматривая шведские СМИ, я не видел и не слышал, чтобы это событие вообще где-либо освещалось. Шведоязычная YLE Svenska в Финляндии – единственное СМИ на шведском языке, которое что-то отметило по этому поводу. Новость Aftonbladet о визите короля в Эстонию от 21 марта...

Сообщениями президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас все-таки делятся в социальных сетях. Это, наверное, делают и местные шведские местные энтузиасты-роялисты. Конечно, этот визит имеет большее значение для Эстонии. Тем более, что на этот раз со стороны Швеции также участвуют министр иностранных дел, министр обороны и министр внешней торговли. Однако для шведской общественности это действительно второстепенный вопрос.