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Эстония впервые купит у Израиля барражирующие боеприпасы

BNS
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Konstantin Sednev

Эстония купит у израильской государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI) крупное количество барражирующих боеприпасов – это одна из самых дорогих закупок в сфере обороны, сделанных Эстонией.

Главная цель покупки – повысить способность точного нападения на дальней дистанции. Вместе с противокорабельными ракетами и многоракетными системами у Эстонии в ближайшем будущем появится ряд различных возможностей оказывать на противника воздействие на дальней дистанции.

«Барражирующие боеприпасы станут существенным дополнением при развитии обороноспособности Эстонии. Невозможно переоценить важность стрельбы с закрытых позиций, поскольку Россия причинила значительную часть разрушений в Украине именно стрельбой с закрытых позиций. Внедрение новой способности позволит нападать на противника с большего расстояния. Поэтому стрельба с закрытых позиций станет более многослойной и гибкой и повысится расстояние стрельбы, а это значит, что Силы обороны смогут наносить противнику болезненные удары», – сказал министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

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