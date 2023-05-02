Эстония впервые купит у Израиля барражирующие боеприпасы

Главная цель покупки – повысить способность точного нападения на дальней дистанции. Вместе с противокорабельными ракетами и многоракетными системами у Эстонии в ближайшем будущем появится ряд различных возможностей оказывать на противника воздействие на дальней дистанции.

«Барражирующие боеприпасы станут существенным дополнением при развитии обороноспособности Эстонии. Невозможно переоценить важность стрельбы с закрытых позиций, поскольку Россия причинила значительную часть разрушений в Украине именно стрельбой с закрытых позиций. Внедрение новой способности позволит нападать на противника с большего расстояния. Поэтому стрельба с закрытых позиций станет более многослойной и гибкой и повысится расстояние стрельбы, а это значит, что Силы обороны смогут наносить противнику болезненные удары», – сказал министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).