На границе с Беларусью на латвийского пограничника напали нелегальные иммигранты

В течение последних суток на латвийско-белорусской границе нелегальные иммигранты напали на латвийского пограничника. Это считается чрезвычайным случаем, сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. Об этом пишет RUS TVNET.
Группа нелегалов пыталась перейти границу, затем разделилась, и пограничник попытался остановить одного из нарушителей. Тогда остальные бросились на помощь и напали на сотрудника пограничной охраны, толкая его руками.
Сопротивление было остановлено с помощью других пограничников, а нарушителей отправили обратно на территорию Беларуси.
Как отметил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Марис Кучинскис, мигранты также пытались применить силу против собаки пограничной службы. В результате инцидента пограничник и нарушители не пострадали.
Как сообщалось, правительство во вторник, 2 мая, поддержало продление чрезвычайного положения на границе с Беларусью до 10 августа.
В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо режима ЧП можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.
В этом году были пресечены 1870 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью, а 144 человека были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено 5286 раз, а 217 человек смогли пересечь границу по гуманитарным причинам.
С приближением лета риски нелегальной иммиграции на границе с Беларусью, вероятно, возрастут, недавно признал глава Госпогранслужбы Гунтис Пуятс.
Министерство внутренних дел заявило, что война против Украины, начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью, может рассматриваться как дополнительное обстоятельство риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на границы страны с Латвией, то есть оказать давление на ЕС и НАТО.
В компетентные органы Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконном пересечении государственной границы с территории Беларуси.