«Представьте, как его может использовать Путин». Создатель искусственного интеллекта предупредил о его опасности и уволился из Google

Отставка Хинтона добавляет веса голосам специалистов, в последнее время выражающих озабоченность скоростью развития технологий искусственного интеллекта. Недавно открытое письмо об этом подписали предприниматель Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.

В письме говорилось о целом ряде рисков: от распространения дезинформации до лишения людей работы и потери контроля над цивилизацией.

«Это сделал бы кто-то другой»

О своей отставке из Google Хинтон изначально сообщил газете New York Times, объяснив, что он отчасти сожалеет о проделанной работе.

«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, сделал бы кто-то другой», – поделился ученый в интервью газете.

Объясняя свои опасения в комментарии Би-би-си, Хинтон отметил, что людей должна беспокоить скорость, с которой развиваются технологии в области ИИ.

«Уже сейчас мы видим, как такие системы, как GPT-4, затмевают человека по общей эрудиции, причем с большим перевесом. В том, что касается логического осмысления, она еще отстает, но на простые рассуждения она уже способна».

«А учитывая нынешнюю скорость прогресса, мы ожидаем, что усовершенствование произойдет довольно быстро. И нас это должно беспокоить», – добавил ученый.

«Плохие люди, способные на плохие вещи»