Знаменитый ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», заявил, что уходит из технологической компании Google и готов открыто говорить об опасностях, связанных с развитием технологий в этой области.
«Представьте, как его может использовать Путин». Создатель искусственного интеллекта предупредил о его опасности и уволился из Google
Знаменитый ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», заявил, что уходит из технологического гиганта Google и теперь готов открыто говорить об опасностях, связанных с развитием технологий в этой области. При этом Хинтон подчеркнул, что его критика не касается лично Google: подход компании к ИИ он наоборот назвал ответственным.
В комментарии Би-би-си Хинтон также предупредил о попадании ИИ-технологий в руки влиятельных злоумышленников – например, как он выразился, российского президента Владимира Путина.
Ученый назвал «довольно страшными» опасности, связанные с развитием ИИ-чатботов.
«Они пока еще не настолько интеллектуально развиты, как мы – по крайней мере, насколько мне известно. Но я думаю, что скоро они могут нас догнать», – сказал Хинтон в интервью Би-би-си.
75-летний Хинтон – британско-канадский ученый в области когнитивной психологии и информатики. Его исследования, которым он посвятил десятилетия своей жизни, проложили дорогу современным ИИ-системам, таким как чат-бот Chat GPT.
Уходя из Google, Хинтон пояснил у себя в твиттере, что своей отставкой он не хочет бросить тень на компанию.
«Я ушел, чтобы иметь возможность говорить об опасностях, не волнуясь о том, как это отразится на Google. Google работает ответственно», – написал он.
In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023
Отставка Хинтона добавляет веса голосам специалистов, в последнее время выражающих озабоченность скоростью развития технологий искусственного интеллекта. Недавно открытое письмо об этом подписали предприниматель Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.
В письме говорилось о целом ряде рисков: от распространения дезинформации до лишения людей работы и потери контроля над цивилизацией.
«Это сделал бы кто-то другой»
О своей отставке из Google Хинтон изначально сообщил газете New York Times, объяснив, что он отчасти сожалеет о проделанной работе.
«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, сделал бы кто-то другой», – поделился ученый в интервью газете.
Объясняя свои опасения в комментарии Би-би-си, Хинтон отметил, что людей должна беспокоить скорость, с которой развиваются технологии в области ИИ.
«Уже сейчас мы видим, как такие системы, как GPT-4, затмевают человека по общей эрудиции, причем с большим перевесом. В том, что касается логического осмысления, она еще отстает, но на простые рассуждения она уже способна».
«А учитывая нынешнюю скорость прогресса, мы ожидаем, что усовершенствование произойдет довольно быстро. И нас это должно беспокоить», – добавил ученый.
«Плохие люди, способные на плохие вещи»
Ранее в интервью New York Times Хинтон упоминал опасность того, что ИИ-технологии попадут в руки злоумышленников, которые с их помощью будут делать «плохие вещи».
Когда Би-би-си попросила его поделиться, кого именно он имеет в виду, Хинтон ответил: «Это самый пессимистичный сценарий. Самый кошмарный прогноз».
«Представьте себе, например, что какой-нибудь злоумышленник вроде Путина решит дать роботам возможность создавать свои собственные подзадачи».
Например, в конечном счете, это могут быть такие подзадачи как «Мне нужно усилить свою власть», – пояснил ученый.
Почему ИИ учится так быстро
Как объяснил Хинтон, у компьютерных систем намного больше возможностей учиться, чем у людей, что вызывает тревогу.
«Мы являемся биологическими системами, а здесь речь идет о цифровых. И огромная разница заключается в том, что с цифровыми системами у вас может быть множество копий с одними и теми же исходными составляющими. Все эти копии могут учиться отдельно друг от друга, а потом мгновенно обмениваться новыми знаниями».
«Представьте, если бы каждый из 10 тысяч людей узнавал что-то новое, и тут же все 10 тысяч автоматически получали это знание. Вот почему эти чат-боты могут знать намного больше, чем отдельно взятый человек», – подчеркнул ученый.
Пионер ИИ
Хинтон родился в Британии, где закончил Кембриджский университет. С 1972 года он исследовал нейросети и искусственный интеллект в университетах Британии, США и Канады.
В 2012 году Хинтон с двумя студентами в Торонто создал нейросеть, способную идентифицировать некоторые объекты, проанализировав фотографии и различные цифровые данные. Google купила их стартап за 44 млн долларов.
В 2018 году Хинтон получил приз Тьюринга – компьютерный эквивалент Нобелевской премии.
О своем уходе из Google Хинтон сказал, что сделал это не ради критики компании, а чтобы иметь возможность свободно высказываться без оглядки на корпоративные правила.
«Вообще-то я хочу сказать хорошее о Google. И для них это будет более авторитетным, если я не буду их сотрудником».
В своем заявлении старший научный сотрудник Google Джефф Дин сказал следующее:
«Мы верны своему обязательству ответственно подходить к ИИ. Мы постоянно учимся замечать возникающие риски, в то же время активно занимаясь новаторством».
В интервью Би-би-си Хинтон добавил, что еще одной причиной, побудившей его оставить свой пост в Google, стал его возраст. «Мне 75, пора уже на пенсию», – сказал он.