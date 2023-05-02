ВОСПОМИНАНИЕ ⟩ 31 год назад тартуские студенты требовали от шведского короля стипендию

22 апреля 1992 года первокурсники факультета журналистики Тартуского университета после лекций в общежитии пили пиво и ругали тогдашнего административного проректора университета Велло Пеэдимаа за его бизнес с пихтовым маслом в России. Из-за этого была удержана крупная сумма денег университета, а среди студентов ходили разговоры, что из-за этого им не смогли вовремя выплатить стипендию. Кроме того, задерживалась зарплата преподавателей университета. В то время вся Эстония пыталась купить у России диковинки и разбогатеть. Смогли немногие, и университет не был одним из них. Нам это казалось в высшей степени несправедливым.