РЕПОРТАЖ ⟩ В трагической аварии погибли мальчики из одной семьи

На 83-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри во вторник после обеда идет дождь. На жуткую аварию, оборвавшую жизнь двух молодых людей в начале минувших выходных, указывают валяющиеся повсюду куски пластика и металла, следы торможения на обочине и обгоревшая трава, куда в память о погибших принесено много свечей и цветов.