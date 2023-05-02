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РЕПОРТАЖ ⟩ В трагической аварии погибли мальчики из одной семьи

Видео и фото
Анналийза Кёсс Тайро Луттер
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Двое молодых людей погибли в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри.
Двое молодых людей погибли в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Фото: Tairo Lutter / Scanpix / PPA / Elu24 kollaaž

«Один был ребенком дочери, а другой ребенком сына», – грустным тоном сказала продавщица магазина Кяру в Ярвамаа о том, что двое внуков одной бабушки погибли в автомобиле BMW, который врезался в дуб на шосск Таллинн-Рапла-Тюри в прошлую пятницу.

На 83-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри во вторник после обеда идет дождь. На жуткую аварию, оборвавшую жизнь двух молодых людей в начале минувших выходных, указывают валяющиеся повсюду куски пластика и металла, следы торможения на обочине и обгоревшая трава, куда в память о погибших принесено много свечей и цветов.

Более подробно о месте происшествия в видео:

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