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Фото и видео ⟩ В Таллинне горел частный дом, один пострадавший доставлен ​в больницу

rus.postimees.ee
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В таллиннском районе Хааберсти рядом с Kakumäe Selver в двухэтажном доме произошло возгорание. Спасательный департамент присвоил пожару наивысший уровень опасности.

По словам представителя Спасательного департамента, сообщение о возгорании в жилом доме поступило во вторник в 21:14. Спасатели предприняли меры по недопущению распространения пламени на соседние дома и переместили автомобили.

Около 22:30 спасатели смогли подавить открытое пламя, после чего продолжились активные работы по тушению на двух участках.

По последней информации, скорая помощь доставила в больницу одного пострадавшего.

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