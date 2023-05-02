Фото и видео ⟩ В Таллинне горел частный дом, один пострадавший доставлен ​в больницу

По словам представителя Спасательного департамента, сообщение о возгорании в жилом доме поступило во вторник в 21:14. Спасатели предприняли меры по недопущению распространения пламени на соседние дома и переместили автомобили.

Около 22:30 спасатели смогли подавить открытое пламя, после чего продолжились активные работы по тушению на двух участках.