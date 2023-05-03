Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE стремительно сокращается

Поддержка Партии реформ продолжает снижаться после объявления о планах повышения налогов, а расположившаяся на второй строчке Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) продолжает сокращать отрыв от лидера.
Согласно свежему опросу Norstat, составленного по заказу Института социальных исследований, 23,5 процента избирателей поддерживают Партию реформ, 21,9 процента – EKRE и 16,7 процента – Центристскую партию.
Поддержка Партии реформ упала на 5,8 процентных пункта за последние шесть недель. EKRE увеличила свою поддержку на 1,2 процентных пункта за неделю, а за последние пять недель консерваторы увеличили свою поддержку на 5,3 процентных пункта.
Отрыв Партии реформ от EKRE сократился с 12,6 до 1,6 процентных пункта за последние пять недель. Поддержка Центристской партии на один процентный пункт ниже, чем две недели назад, и она по-прежнему отстает от EKRE на 5,2 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 15,3%, Социал-демократическая партия с 8% и «Отечество» с 7,8%. Правящую коалицию поддерживают 47,8 процента респондентов, а оппозицию - 46,4 процента.
Если рассматривать отдельно результаты прошлой недели, то EKRE находится на первом месте с 24,6%, Партию реформ поддерживают 21,6%, а Центристскую партию - 17,2% избирателей. Далее следуют «Ээсти 200» с 14,2%, соцдемы с 9,3% и «Отечество» с 7,3%.
Мартин Мёльдер, исследователь из Тартуского университета, отметил, что, хотя совокупные результаты Norstat за четыре недели показывают продолжающееся снижение поддержки Партии реформ и рост поддержки EKRE, есть также признаки того, что число их сторонников стабилизировалось в последние недели.
«Еженедельные результаты обеих политических партий были очень стабильными в течение последних двух недель. Если эта ситуация сохранится, поддержка этих двух стабилизируется в пределах нескольких процентных пунктов друг от друга», — сказал Мёльдер.
В случае с Центристской партией можно заметить, что если несколько недель назад казалось, что она набирает силу в тени своего поражения на выборах, то теперь видно, что этот рост поддержки был недолгим.
Если бы выборы состоялись сейчас, Партия реформ получила бы 27 мест в новом Рийгикогу, EKRE - 24, Центристская партия - 18, «Ээсти 200» - 16 мест, социал-демократы - 9, а «Отечество» - семь.
«Нынешняя правязая коалиция была бы математически возможна – у них было бы 52 места, но эффективное управление, вероятно, было бы затруднено с таким небольшим большинством», – добавил Мёльдер.