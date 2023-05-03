Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE стремительно сокращается

Согласно свежему опросу Norstat, составленного по заказу Института социальных исследований, 23,5 процента избирателей поддерживают Партию реформ, 21,9 процента – EKRE и 16,7 процента – Центристскую партию.

Поддержка Партии реформ упала на 5,8 процентных пункта за последние шесть недель. EKRE увеличила свою поддержку на 1,2 процентных пункта за неделю, а за последние пять недель консерваторы увеличили свою поддержку на 5,3 процентных пункта.

Отрыв Партии реформ от EKRE сократился с 12,6 до 1,6 процентных пункта за последние пять недель. Поддержка Центристской партии на один процентный пункт ниже, чем две недели назад, и она по-прежнему отстает от EKRE на 5,2 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 15,3%, Социал-демократическая партия с 8% и «Отечество» с 7,8%. Правящую коалицию поддерживают 47,8 процента респондентов, а оппозицию - 46,4 процента.

Если рассматривать отдельно результаты прошлой недели, то EKRE находится на первом месте с 24,6%, Партию реформ поддерживают 21,6%, а Центристскую партию - 17,2% избирателей. Далее следуют «Ээсти 200» с 14,2%, соцдемы с 9,3% и «Отечество» с 7,3%.

Мартин Мёльдер, исследователь из Тартуского университета, отметил, что, хотя совокупные результаты Norstat за четыре недели показывают продолжающееся снижение поддержки Партии реформ и рост поддержки EKRE, есть также признаки того, что число их сторонников стабилизировалось в последние недели.

«Еженедельные результаты обеих политических партий были очень стабильными в течение последних двух недель. Если эта ситуация сохранится, поддержка этих двух стабилизируется в пределах нескольких процентных пунктов друг от друга», — сказал Мёльдер.

В случае с Центристской партией можно заметить, что если несколько недель назад казалось, что она набирает силу в тени своего поражения на выборах, то теперь видно, что этот рост поддержки был недолгим.

Если бы выборы состоялись сейчас, Партия реформ получила бы 27 мест в новом Рийгикогу, EKRE - 24, Центристская партия - 18, «Ээсти 200» - 16 мест, социал-демократы - 9, а «Отечество» - семь.