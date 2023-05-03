Райк потребовала от двух директоров школ подтвердить владение эстонским языком

Нарвская горуправа направила письма двум директорам школ и двум руководителям детских садов с требованием подтвердить к 1 августа этого года свои знания государственного языка на категорию С1, пишет Rus.ERR.
Письма от мэра получили директор школы «Пеэтри» Елизавета Чертова и директор школы для взрослых Елена Каврус. Они обе также являются членами горсобрания Нарвы и входят в коалиционную фракцию Narva Tulevik.
Мэр Нарвы Катри Райк обосновала свои действия необходимостью выполнения требований закона в связи с предстоящим переходом образования на эстонский язык.
По мнению руководителя фракции, заместителя председателя горсобрания Вадима Орлова, такие решения мэра могут вывести из состояния равновесия систему образования и спровоцировать эмоциональные решения в представительном органе в отношении мэра.
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