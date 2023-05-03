Райк потребовала от двух директоров школ подтвердить владение эстонским языком

Письма от мэра получили директор школы «Пеэтри» Елизавета Чертова и директор школы для взрослых Елена Каврус. Они обе также являются членами горсобрания Нарвы и входят в коалиционную фракцию Narva Tulevik.

Мэр Нарвы Катри Райк обосновала свои действия необходимостью выполнения требований закона в связи с предстоящим переходом образования на эстонский язык.