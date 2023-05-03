24 часа Ле-Мана. Эстонский гонщик вновь примет участие в престижнейшей гонке на выносливость

Кстати, в этом году гонка празднует свой юбилей – это мероприятие будет проводиться в сотый раз.

Старт гонке будет дан 10 июня и Мартин Румп выйдет на нее в цветах команды Proton Competition. Вместе с ним в команде голливудский актер Майкл Фассбендер (за рулем Porsche 911 RSR-19) и Ричард Литц, четырехкратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», с которым в одной команде в этом году будут выступать и в европейской серии Ле-Мана. Всего в гонке «24 часа Ле-Мана» в этом году примут участие 62 команды, из них в классе GTE — 21. В прошлом году Румп занял 11-е место в своем классе. Тогда в общей сложности он проехал 7 часов 45 минут, за которые преодолел 114 кругов, или около 1500 километров.

Поскольку в этом году гонка Ле-Мана отмечает столетие, во вторые выходные июня на трассе ожидается более 300 000 человек. Мартин Румп также в этом году привлечет больше внимания, поскольку его товарищ по команде Майкл Фассбендер снимается в популярном телесериале «Дорога в Ле-Ман».

«Несомненно, это будет очень большое событие, а юбилейный год добавит веса этим гонкам «24 часа Ле-Мана». Я получил первые эмоции в прошлом году, став первым из эстонцев, принявшим участие в этой гонке, но в этом году я ожидаю еще большего. Поскольку ожидается большое количество зрителей, наверняка эмоции будут еще сильнее. Нашей команде в этом году будет уделено много внимания в Ле-Мане, но я сделаю все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году», — сказал Мартин Румп, накануне старта.

Мартин Румп отмечает, что, конечно, исходя из прошлогоднего опыта, в этом году уже значительно легче справиться с непростым испытанием.

«Теперь я знаю гораздо больше об этой трассе. Поскольку это в основном городской маршрут, на нем есть особые места и моменты неожиданности, которых нет на обычном пути. И прошлогодний опыт, и тот факт, что я проехал еще больше километров за рулем Porsche, определенно придают чувство уверенности», - добавил он.