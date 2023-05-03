Государство выделит миллион евро на проведение культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа

«В Ида-Вирумаа проводится все больше мероприятий, которые обогащают как местную, так и всю эстонскую культуру. Мы хотим придать этому новый импульс и оказать еще большую поддержку идеям, которые обеспечивают жителям Ида-Вирумаа возможность участвовать в совместных культурных и спортивных мероприятиях», — сказала министр культуры Хейди Пурга.

Государственную поддержку могут получить культурные и спортивные проекты, которые включают не менее трех мероприятий, предполагают участие более 1500 человек и будут проведены в Ида-Вирумаа не позднее 31 октября 2024 года. Для оказания подобной поддержки в бюджете Министерства культуры предусмотрено 1 000 000 евро. Весь соответствующий процесс координирует Фонд интеграции.

«Важно, чтобы как можно больше жителей Ида-Вирумаа открыли для себя новые возможности участия в культурной и спортивной жизни Эстонии. Мы надеемся, что с помощью этой поддержки к уже проводящимся мероприятиям добавятся новые традиции, которые укрепят общение и сотрудничество между жителями Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии. Этому поспособствует привлечение к проведению мероприятий ида-вируских организаций», — пояснил руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.