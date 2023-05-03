«ПСЖ» наказал Месси: футболиста оставили без зарплаты

На самом деле, понедельник должен был стать выходным для футболистов команды, но поскольку команда в воскресенье проиграла «Лорьену» (1:3), главный тренер отменил выходной. Месси не послушался и отправился с семьей в Саудовскую Аравию.

В качестве наказания Лионеля Месси отстранили на две недели от команды. Это значит, что он не может ни тренироваться с командой, ни играть. Зарплату за эти две недели он также не получит.

У Месси тесные отношения с Саудовской Аравией, так как ему хорошо платят за продвижение нефтяной страны.