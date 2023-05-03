«Если бы в 2020 году Беларусь сбросила Лукашенко, Москва ввела бы танки»: Писатель Козлов – о невыученных уроках недавней истории

Козлов с разных сторон подступается к путинской эпохе с вопросом: как же так вышло и что мы сделали не так, что она длится так долго. Независимое издательство «Подснежник» готовится сейчас выпустить его роман «Вавилония» - о возвращении беспредела 1990-х в Москву накануне массированного вторжения в Украину.

Кем вы себя ощущаете - русским автором поверх границ?

Хотелось бы быть автором, которого может читать любой человек, читающий по-русски. Действие моих первых книг происходило в позднесоветское время, о котором помнят люди, раскиданные по всему миру. Несколько моих книг посвящены России, но там речь идет скорее о срезе общества в определенный исторический период. На свете есть множество людей, для которых Россия и Беларусь – не чужие, где бы эти люди ни жили. Я для них работаю. Хотя сейчас вопрос о том, как мои книги дойдут до читателя через те или иные границы, очень обострился.

Белорусский писатель Владимир Козлов. Фото: Vadim G. Maevskyi

Владимир Козлов

Родился в Могилеве в 1972 году.

Учился в Могилеве, Минске и Блумингтоне (США). Дипломы переводчика и журналиста.

В 2000–2022 годах жил в Москве, продолжая называть себя белорусским писателем.

Первые романы («Гопники» «Школа», «Варшава») выходили в нонконформистском издательстве Ad Marginem, позднее писатель издавался в более мейнстримных «Амфоре» и «FreeFly». С середины 2010-х годов предпочитает работать с небольшими издательские проекты.

Автор нескольких книг эссе – о футбольных фанатах и молодежных субкультурах.

Поставил три полнометражных фильма по своим сценариям - «Десятка» (2013), «Кожа» (2015), «Движение» (2016), выпустил документальный фильм «Следы на снегу» (2014) о сибирском панк-роке.

В 2020-2021 годах вел подкаст о жизни в СССР «Все идет по плану».