Галерея ⟩ Покрышки, старая мебель, канистры с опасными отходами: в Ласнамяэ убрали 60 кубометров мусора

«Столь масштабные толоки в Ласнамяэ прошли в первый, но я уверена, что не в последний раз. В общей сложности в толоках приняло участие более 3000 человек. Я считаю, что для района Ласнамяэ, а возможно и для всей Эстонии, это рекордное количество участников в одном дне толок. Спасибо всем школам, которые поддержали начинание и принимали активное участие», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина также выразила надежду, что жители отнесутся к проделанному труду с уважение и убранные территории долгое время пробудут чистыми.

В ходе толок в районе Ласнамяэ был убран 21 участок по всему району: пустыри, лесные массивы, парки, территории вокруг школ и детских садов.

«Наша школа является участником программы «Зелёная школа». Ранее мы организовывали толоки с учащимися в рамках Всемирного дня уборки, поэтому для наших учеников в этом нет ничего нового. Инициатива управы района Ласнамяэ дает нам уверенность в том, что как школа, мы движемся и действуем в правильном направлении. Зеленое мышление – один из приоритетов нашей школы. Если ученики будут вносить свой вклад в том числе и в уборку района, это дает надежду на то, что будущее поколение будет более экологичным и заботящемся о природе», - сказал директор Таллиннской гимназии Лаагна Урмас Садам.

В толоках по уборке приняли участие: Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Таллиннская Махтраская основная школа, Таллиннская гимназия Куристику, Таллиннская гимназия Ляэнемере, основная школа Ласнамяэ, Таллиннская гимназия Лаагна и Таллиннская гимназия Паэ.

В общей сложности было убрано порядка 60 кубических метров мусора, среди которых были покрышки, ржавая мебель, стекло, бутылки, канистры с опасными отходами, батарейки и многое другое.