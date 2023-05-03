Чертовщина какая-то ⟩ На прямом участке дороги, где погибли два парня, трагические ДТП происходили и раньше

Два года назад в апреле полиция получила сообщение, что в деревне Колу съехал с дороги автомобиль Audi. По первоначальным данным, двигавшийся из Рапла по направлению в Тюри автомобиль, за рулем которого был 28-летний мужчина, на перекрестке Мурака съехал с дороги и угодил в лес. К сожалению, находившийся в машине водитель погиб на месте происшествия. Он был пристегнут ремнем безопасности, дорожное покрытие было влажным.

Напомним, что 29 апреля этого года в Эстонии произошло ДТП, в котором также погибли два человека. В 00:44 в центр тревоги сообщили, что недалеко от деревни Кыду в Ярвамаа на 83-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошло тяжелое ДТП.

По предварительным данным, автомобиль BMW съехал с дороги, движение машины было остановлено в результате столкновения с деревом. Оно было настолько сильным, что 20-летний водитель и 16-летний пассажир получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия. Других людей в машине не было.

По предварительным данным, BMW двигался с очень большой скоростью, поскольку в результате столкновения передняя часть машины была полностью деформирована. Поскольку автомобиль был сильно поврежден при столкновении, на месте не удалось установить, был ли пристегнут ремнем безопасности юноша, который сидел рядом с водителем. По предварительным данным, водитель был пристегнут ремнем безопасности.