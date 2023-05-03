Тяжелая инфекция за сутки убила 18-летнюю рекордсменку

Делава начала заниматься тяжелой атлетикой лишь в прошлом году и, несмотря на это, уже в 17 лет стала чемпионкой страны в своем возрастном классе. Ей принадлежат также четыре национальных рекорда.

Бельгийские СМИ пишут, что у спортсменки была слабая иммунная система, из-за чего инфекция превратилась в тяжелую болезнь. Девушка скончалась спустя 24 часа после госпитализации.