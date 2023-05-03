Не сделаете одно простое движение – и вор сможет попасть к вам в квартиру за секунду

Жильцы многоквартирных домов часто слишком полагаются на запертую дверь подъезда и считают, что воры не зайдут в дом.

Запертый подъезд – еще не гарантия

«Дверь подъезда создает лишь видимость безопасности. У воров есть определенные уловки, как попасть в подъезд, – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Например, у домофонов имеется заводской код, который пользователь должен поменять. Но часто этого не делают».

Двери и частных домов, и квартир всегда надо закрывать на замок, даже если вы дома. Далеко ходить за примерами не надо: 27 января этого года в Валга вор проник в квартиру через незапертую дверь и украл в прихожей кошелек с документами и наличными.

Пярьяла рассказывает о куда более страшном случае, произошедшем с одним знаменитым эстонцем – назовем его Мати. Мати лежал с женой в кровати и заметил, что по их спальне ходит вор. Мати дождался, когда вор повернется к ним спиной, и прыгнул на него. Началась борьба, они оказались в подъезде. Шум был столь громким, что соседи вышли посмотреть, что происходит, и общими усилиями задержали вора.

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