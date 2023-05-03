Ректоры эстонских вузов просят об исключении для студентов с гражданством РФ

Совет ректоров хочет, чтобы граждане России, которые в настоящее время учатся в эстонских вузах, могли закончить обучение в Эстонии, а после этого могли продолжить обучение на следующем уровне или остаться работать в Эстонии.
По данным Совета ректоров, в эстонских вузах учатся 342 студента с российским гражданством, 178 из них должны закончить обучение этой весной. Как и другие иностранные студенты, многие из них хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях Эстонии на следующем уровне образования.
«Когда они вернутся на родину, то с большой вероятностью подвергнутся репрессиям, а это может означать в числе прочего, что молодых людей, которые учились в Эстонии и помогали здесь украинцам, будут брать сразу на военную службу, а потом отправлять воевать в Украину», – написал член Совета ректоров, ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд министру образования и науки Кристине Каллас, министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру иностранных дел Маргусу Цахкна.
Совет ректоров обращает внимание на то, что согласно постановлению правительства от 8 апреля 2022 года лица с российским гражданством, получившие высшее образование в Эстонии, не могут продолжить обучение здесь на следующей ступени образования или выйти на рынок труда Эстонии, если они не имеют еще и иной причины пребывания в стране кроме вида на жительство для учебы.
Поскольку санкции были введены после периода приема в университеты, 19 человек начали обучение в Эстонии в прошлом учебном году на основании 270-дневного права пребывания после окончания срока действия вида на жительство или на основании долгосрочной визы.
«В мае для первого из них такой срок истекает, и обучение может прерваться на середине. Вид на жительство, выданный для учебы, может быть продлен на один год, но не в случае пребывания в стране на основании права пребывания в течение 270 дней. В таких случаях уже невозможно подать заявление на продление вида на жительство. В то же время в некоторых случаях студентам необходимо оформить долгосрочную визу, чтобы закончить обучение», – пишет Тийт Ланд.
Он напомнил, что вузы прекратили сотрудничество с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями через четыре дня после вторжения России в Украину. В марте и апреле 2022 года университеты также решили, что граждан России и Беларуси не будут принимать на программы бакалавриата и в магистратуру.
Совет ректоров считает, что тем, кто учился или учится в Эстонии, должна быть предоставлена возможность закончить обучение в Эстонии и дана возможность продолжить здесь учиться или работать. Кроме того, Совет ректоров просит министров рассмотреть вопрос о дополнении постановления правительства, чтобы позволить студентам, которые в настоящее время находятся в Эстонии на основании 270-дневного права пребывания, оставаться в стране после окончания срока действия вида на жительство.
Совет ректоров также просит министров рассмотреть возможность дополнения положения исключением для работающих в Эстонии с целью научной деятельности или в качестве академического работника и разрешить продление виз или выдачу видов на жительство тем, кто до сих пор работал в вузах на основании визы и с оформлением разрешения на краткосрочную работу.
«Считаем необходимым подчеркнуть, что вопрос нуждается в быстром решении, поскольку касается студентов, учеба которых в Эстонии может быть прервана из-за санкций, и тех, кто уже предпринял шаги для продолжения обучения на следующем уровне», – подчеркнул член правления Совета ректоров Тийт Ланд.