Ректоры эстонских вузов просят об исключении для студентов с гражданством РФ

По данным Совета ректоров, в эстонских вузах учатся 342 студента с российским гражданством, 178 из них должны закончить обучение этой весной. Как и другие иностранные студенты, многие из них хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях Эстонии на следующем уровне образования.

«Когда они вернутся на родину, то с большой вероятностью подвергнутся репрессиям, а это может означать в числе прочего, что молодых людей, которые учились в Эстонии и помогали здесь украинцам, будут брать сразу на военную службу, а потом отправлять воевать в Украину», – написал член Совета ректоров, ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд министру образования и науки Кристине Каллас, министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру иностранных дел Маргусу Цахкна.

Совет ректоров обращает внимание на то, что согласно постановлению правительства от 8 апреля 2022 года лица с российским гражданством, получившие высшее образование в Эстонии, не могут продолжить обучение здесь на следующей ступени образования или выйти на рынок труда Эстонии, если они не имеют еще и иной причины пребывания в стране кроме вида на жительство для учебы.

Поскольку санкции были введены после периода приема в университеты, 19 человек начали обучение в Эстонии в прошлом учебном году на основании 270-дневного права пребывания после окончания срока действия вида на жительство или на основании долгосрочной визы.