БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ ⟩ 9 мая в Эстонии: никаких диалогов, сразу штраф 1200 евро или арест!

– В этом году диалоговая полиция не участвует в охране порядка 9 мая. В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет! Полиция будет действовать определенным образом. Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест.

– Полиция будет действовать крайне жестко?

– Мы действуем не жестко, мы действуем справедливо! Причина в том, что мы не хотим никаких конфликтов и провокаций.

– В Латвии возложение цветов на места демонтированных памятников будет считаться агрессией. А в Эстонии? Если кто-то придет с цветами к месту демонтированного нарвского танка…

– В Эстонии возложение цветов не считается агрессией. Возможно, что в Нарве то место, где раньше был танк, кому-то что-то напоминает, но не стоит сейчас никого провоцировать. Думаю, что все люди понимают, в какое время мы живем.

Если вы хотите куда-то возложить цветы и сделать это красиво, почтив память ушедших на кладбище, то придите, возложите цветы, поклонитесь и уходите!

– К чему готовится полиция на 9 мая?

– В этом году, как и в прошлом, мы работаем в усиленном режиме, с дополнительными ресурсами. Мы готовимся. В первую очередь мониторим интернет, все социальные сети. Хочу предупредить: если 9 мая, накануне или днем позже, в соцсетях будут распространяться какие-либо поздравления, то прежде, чем что-либо сделать, хорошо подумайте, что вы посылаете. Главное, чтобы в этих посланиях не было никакой агрессивной символики, которая поддерживает войну. Прежде всего подумайте! Никого не провоцируйте! Просто почтите память!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: запреты на 9 мая. О чем предупреждает полиция? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Tairo Lutter

Запрещено ли отмечать 9 мая в Эстонии?

Сколько дополнительных сил выведет на улицы полиция?

Будет ли применяться в этом году опыт диалоговой полиции?

Чего больше всего опасаются органы правопорядка?

На что будет обращаться особое внимание?

Какие символы запрещены? За что предусмотрены штрафы?

Насколько жестко будут действовать стражи правопорядка?

Какие улицы будут перекрыты?