БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ ⟩ 9 мая в Эстонии: никаких диалогов, сразу штраф 1200 евро или арест!

Что запрещено, что разрешено 9 мая? Какие санкции и штрафы будут применяться? Чего больше всего опасается полиция? Как долго продлится усиленный режим?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елена Мирошниченко.
Фрагмент беседы:
– Запрещено ли отмечать 9 Мая в Эстонии?
– Нет! Отмечать 9 мая в Эстонии не запрещено, почтить память погибших в войне всегда можно. Проблем с тем, чтобы прийти на кладбище, не возникнет.
– Возложение цветов к Бронзову солдату не запрещено?
– Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку.
– Что означает пятидневный запрет на проведение собраний, поддерживающих агрессию?
– Полиция приняла решение запретить в период с 5 по 9 мая все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Это означает, что никаких собраний и шествий с флагами РФ и другими запрещенными символами быть не должно! Организация и проведение подобных собраний запрещены.
Запрещены флаги РФ, СССР, любые флаги непризнанных народных республик, флаги со знаками Z и V.
– Чем нарушение запретов может аукнуться? Какие санкции предусмотрены?
– В последнее время полиция действует в таких ситуациях очень конкретно. Мы больше не ведем ни с кем никаких диалогов. В случае несанкционированных спонтанных собраний будет начато производство, нарушители будут наказаны штрафом до 1200 евро либо арестом.
– То есть никаких церемоний. Прошлогодний опыт диалоговой полиции, которая вступала в переговоры с нарушителями запретов, больше применяться не будет?
– В этом году диалоговая полиция не участвует в охране порядка 9 мая. В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет! Полиция будет действовать определенным образом. Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест.
– Полиция будет действовать крайне жестко?
– Мы действуем не жестко, мы действуем справедливо! Причина в том, что мы не хотим никаких конфликтов и провокаций.
– В Латвии возложение цветов на места демонтированных памятников будет считаться агрессией. А в Эстонии? Если кто-то придет с цветами к месту демонтированного нарвского танка…
– В Эстонии возложение цветов не считается агрессией. Возможно, что в Нарве то место, где раньше был танк, кому-то что-то напоминает, но не стоит сейчас никого провоцировать. Думаю, что все люди понимают, в какое время мы живем.
Если вы хотите куда-то возложить цветы и сделать это красиво, почтив память ушедших на кладбище, то придите, возложите цветы, поклонитесь и уходите!
– К чему готовится полиция на 9 мая?
– В этом году, как и в прошлом, мы работаем в усиленном режиме, с дополнительными ресурсами. Мы готовимся. В первую очередь мониторим интернет, все социальные сети. Хочу предупредить: если 9 мая, накануне или днем позже, в соцсетях будут распространяться какие-либо поздравления, то прежде, чем что-либо сделать, хорошо подумайте, что вы посылаете. Главное, чтобы в этих посланиях не было никакой агрессивной символики, которая поддерживает войну. Прежде всего подумайте! Никого не провоцируйте! Просто почтите память!
Подробнее в повторе!
Запрещено ли отмечать 9 мая в Эстонии?
Сколько дополнительных сил выведет на улицы полиция?
Будет ли применяться в этом году опыт диалоговой полиции?
Чего больше всего опасаются органы правопорядка?
На что будет обращаться особое внимание?
Какие символы запрещены? За что предусмотрены штрафы?
Насколько жестко будут действовать стражи правопорядка?