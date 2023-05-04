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ЗАПРЕТЫ НА 9 МАЯ ⟩ Студия Postimees: о чем предупреждает полиция?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что запрещено, что разрешено на 9 мая? Какие санкции и штрафы будут применяться? Чего больше всего опасается полиция? Как долго продлится усиленный режим?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко. Смотрите беседу в студии в 13:00!

  • Запрещено ли отмечать 9 мая в Эстонии?
  • Сколько дополнительных сил выведет на улицы полиция?
  • Будет ли применяться в этом году опыт диалоговой полиции?
  • Чего больше всего опасаются органы правопорядка?
  • На что будет обращаться особое внимание?
  • Какие символы запрещены? За что предусмотрены штрафы?
  • Насколько жестко будут действовать стражи правопорядка?
  • Какие улицы будут перекрыты?
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