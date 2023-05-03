Получилось! ⟩ Эстонский банк пробился на международную арену

В результате получения банковской лицензии LHV Group теперь владеет двумя лицензированными банками: LHV Pank в Эстонии и LHV Bank в Великобритании.

Банковская лицензия позволяет LHV Bank начать привлекать вклады в Великобритании в качестве отдельно регулируемого кредитного учреждения. До сих пор LHV действовал в Соединенном Королевстве как филиал универсального банка AS LHV Pank, находящегося в Эстонии.

LHV Bank подал заявку на получение банковской лицензии в марте прошлого года. В 2022 году бизнес-направление финансовых посредников принесло LHV Pank 13 миллионов евро прибыли.

LHV Pank, функционирующий в Великобритании с 2018 года, имеет два направления деятельности: банковские услуги для финансовых посредников и кредиты для малых и средних предприятий. В будущем LHV Pank планирует довести свое предложение до более широкой целевой группы, начав уже в этом году принимать вклады и предлагать банковские услуги предприятиям электронной коммерции.

LHV Pank полностью капитализирован, а вклады клиентов защищены Компенсационной схемой финансовых услуг (FSCS) до 85 000 фунтов стерлингов.