Сломанные ветром деревья упали на линии электропередач и автомобили

2 мая в 13:23 в деревне Тяннассильма в Пылвамаа на линию электропередач упало дерево. Прибывшие электрики начали разбираться с ситуацией, помощь спасателей не понадобилась.

В 13:29 спасатели убрали сломанное дерево с дороги в деревне Леэви волости Ряпина, в 16:42 в деревне Воорепалу волости Канепи, а в 19:20 с дороги в деревне Нохипало волости Ряпина два сломанных дерева.

2 мая в 12:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мяннипуу в Валга на два автомобиля упало сломанное дерево. Спасатели освободили автомобили от деревьев с помощью бензопилы и отодвинули остатки деревьев от дороги. Никто не пострадал.

В Валгамаа на две машины упало сломанное дерево. К счастью, никто не пострадал. Фото: Lõuna päästekeskus