Сломанные ветром деревья упали на линии электропередач и автомобили

Вчера из-за сильного ветра произошло несколько инцидентов, когда сломанные деревья падали на дорогу и даже на автомобили.
2 мая в 13:23 в деревне Тяннассильма в Пылвамаа на линию электропередач упало дерево. Прибывшие электрики начали разбираться с ситуацией, помощь спасателей не понадобилась.
В 13:29 спасатели убрали сломанное дерево с дороги в деревне Леэви волости Ряпина, в 16:42 в деревне Воорепалу волости Канепи, а в 19:20 с дороги в деревне Нохипало волости Ряпина два сломанных дерева.
2 мая в 12:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мяннипуу в Валга на два автомобиля упало сломанное дерево. Спасатели освободили автомобили от деревьев с помощью бензопилы и отодвинули остатки деревьев от дороги. Никто не пострадал.
2 мая в 16:22 спасатели отправились к хутору-музею в поселке Сето волости Вярска, чтобы убрать сломанные деревья с дороги. В 16:31 сломанное дерево было убрано с дороги в деревне Рийхора волости Выру, в 16:47 на улице Луха в Выру, в деревне Вийтина в Рыуге в 16:54, а 3 мая в 8:13 в деревне Хино волости Рыуге.