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Сигарета в зубах и рапира в руке: два королевских визита как небо и земля

Райму Хансон
, журналист
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Курящий оператор снимал праздничное мероприятие за спиной королевы Сильвии. Справа улыбается Ингрид Рюйтель.
Курящий оператор снимал праздничное мероприятие за спиной королевы Сильвии. Справа улыбается Ингрид Рюйтель. Фото: Meelis Lokk

Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия совершили большой подвиг, когда 31 год назад посетили Тарту. 23 апреля 1992 года правила безопасности здесь были довольно слабыми, и хотя Советский Союз формально прекратил свое существование в начале года, в Эстонии пребывали оккупационные войска и действовал рубль. Прошло два месяца после визита коронованных особ, в Эстонии в обращение вступила крона.

Обычаи и убеждения тоже были разными. Так, например, теперь осуждается, если сигаретный дым просачивается через двери в здания общего пользования. 31 год назад и даже позже можно было засунуть сигарету в зубы везде, где возникало желание закурить – даже в момент, когда деятельность королевской четы снималась телекамерой, что видно на одной из фотографий того времени.

Курящий оператор делает свою работу за спиной королевы.
Курящий оператор делает свою работу за спиной королевы. Фото: Meelis Lokk
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