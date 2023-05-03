Сигарета в зубах и рапира в руке: два королевских визита как небо и земля

Обычаи и убеждения тоже были разными. Так, например, теперь осуждается, если сигаретный дым просачивается через двери в здания общего пользования. 31 год назад и даже позже можно было засунуть сигарету в зубы везде, где возникало желание закурить – даже в момент, когда деятельность королевской четы снималась телекамерой, что видно на одной из фотографий того времени.