Сигарета в зубах и рапира в руке: два королевских визита как небо и земля

Шведский король Карл XVI Густав и королева Сильвия совершили большой подвиг, когда 31 год назад посетили Тарту. 23 апреля 1992 года правила безопасности здесь были довольно слабыми, и хотя Советский Союз формально прекратил свое существование в начале года, в Эстонии пребывали оккупационные войска и действовал рубль. Прошло два месяца после визита коронованных особ, в Эстонии в обращение вступила крона.
Обычаи и убеждения тоже были разными. Так, например, теперь осуждается, если сигаретный дым просачивается через двери в здания общего пользования. 31 год назад и даже позже можно было засунуть сигарету в зубы везде, где возникало желание закурить – даже в момент, когда деятельность королевской четы снималась телекамерой, что видно на одной из фотографий того времени.