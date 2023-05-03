Стрельба в начальной школе в Белграде: погибли восемь детей и охранник

Ученик седьмого класса открыл стрельбу в одной из школ Белграда. На данный момент известно о гибели восьми учащихся и охранника школы. Еще шестеро детей и учитель получили ранения и находятся в центре неотложной помощи.
Полицейские задержали подозреваемого - 14-летнего школьника. По некоторым данным, он стрелял из отцовского ружья.
Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет: четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана примерно в ста километрах от Белграда, но тогда никто не пострадал.
Инцидент произошел около восьми часов утра, сообщили в МВД Сербии.
«Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего», - говорится в сообщении ведомства.
«Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители, в панике. Потом я услышала три выстрела», - рассказала одна из очевидиц произошедшего в интервью местному телеканалу.
Район Врачар, где находится школа, оцеплен.
Через три часа после стрельбы МВД Сербии сообщило, что восемь детей и охранник были убиты, еще шесть учеников и учительница получили ранения и в настоящее время находятся в Центре неотложной помощи. У большинства огнестрельные ранения в область груди.
Вокруг школы собралось большое количество запаниковавших родителей и горожан, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий. Несколько учеников соседней гимназии рассказали Би-би-си, что полиция не выпускала их из школы, пока не арестовала нападавшего в начальной школе.
Многие родители, плача и не веря своим глазам, все еще ждут какой-либо информации от властей, передает наш корреспондент. Некоторые из них рассержены, потому что к ним до сих пор никто не обратился.
«Я ничего не знаю, моя дочь не отвечает на звонки, а в ее классе VII/2 была стрельба. С сыном все в порядке», - сказал один из родителей репортеру Би-би-си перед зданием начальной школы имени Владислава Рыбникара в центральном белградском муниципалитете Врачар.
Проблемы с оружием на Балканах
Массовая стрельба в школах - явление относительно редкое в Сербии.
Один из последних случаев школьной стрельбы в Сербии был зафиксирован в сентябре 2019 года в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда. Мужчина пришел на урок философии в средней школе с автоматом.
Прозвучало два выстрела, никто не пострадал.
После Балканских войн 1990-х годов огромное количество автоматов, пистолетов и винтовок осталось на руках у населения.
По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года (Small Arms Survey), граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидирует Сербия и Черногория.