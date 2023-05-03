Стрельба в начальной школе в Белграде: погибли восемь детей и охранник

Полицейские задержали подозреваемого - 14-летнего школьника. По некоторым данным, он стрелял из отцовского ружья.

Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет: четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана примерно в ста километрах от Белграда, но тогда никто не пострадал.

Инцидент произошел около восьми часов утра, сообщили в МВД Сербии.

«Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего», - говорится в сообщении ведомства.

«Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители, в панике. Потом я услышала три выстрела», - рассказала одна из очевидиц произошедшего в интервью местному телеканалу.

Район Врачар, где находится школа, оцеплен.

Фото: ББЦ/Слободан Маричић

Через три часа после стрельбы МВД Сербии сообщило, что восемь детей и охранник были убиты, еще шесть учеников и учительница получили ранения и в настоящее время находятся в Центре неотложной помощи. У большинства огнестрельные ранения в область груди.

Вокруг школы собралось большое количество запаниковавших родителей и горожан, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий. Несколько учеников соседней гимназии рассказали Би-би-си, что полиция не выпускала их из школы, пока не арестовала нападавшего в начальной школе.