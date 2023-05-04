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«Парад в Москве пройдет в любом случае, иначе россиянин заподозрит неладное». Как в РФ свернулись торжества 9 мая

, журналист
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Российские военнослужащие на репетиции военного парада в Москве, Россия, 27 апреля 2023 года.
Российские военнослужащие на репетиции военного парада в Москве, Россия, 27 апреля 2023 года. Фото: REUTERS / Evgenia Novozhenina

Почему в России отменяют «священный» праздник 9 мая. Что пугает Кремль больше: атаки дронов или правда о масштабах жертв войны в Украине, которую не получится скрыть на шествиях «Бессмертного полка», если эту акцию разрешить. Rus.Postimees присмотрелся к тому, что и почему случилось с главной датой путинской пропаганды.

9 мая 2022 года рискует войти в историю России как день, когда военные парады, ставшие при Путине ежегодными, прошли по всей РФ в последний раз. Как и прокачанная кремлевской пропагандой изначально стихийно-гражданская акция «Бессмертный полк».

А что случилось?

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