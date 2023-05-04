«Парад в Москве пройдет в любом случае, иначе россиянин заподозрит неладное». Как в РФ свернулись торжества 9 мая

Почему в России отменяют «священный» праздник 9 мая. Что пугает Кремль больше: атаки дронов или правда о масштабах жертв войны в Украине, которую не получится скрыть на шествиях «Бессмертного полка», если эту акцию разрешить. Rus.Postimees присмотрелся к тому, что и почему случилось с главной датой путинской пропаганды.