Жестокая правда: экономика Эстонии резко упала

По предварительной оценке Департамента статистики Эстонии, падение валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2023 года продолжилось и достигло четырех процентов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эстонии Роберта Мюйрсеппа, из-за продолжающихся трудных времен как в торговле, так и в производстве ВВП сократился примерно на четыре процента в предыдущем квартале по сравнению с первым кварталом 2022 года.
«По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП с поправкой на сезонность и количество рабочих дней остался на прежнем уровне», – добавил Мюйрсепп.
Более подробная оценка ВВП будет обнародована 31 мая.
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