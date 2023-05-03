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Жестокая правда: экономика Эстонии резко упала

BNS
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees

По предварительной оценке Департамента статистики Эстонии, падение валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2023 года продолжилось и достигло четырех процентов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эстонии Роберта Мюйрсеппа, из-за продолжающихся трудных времен как в торговле, так и в производстве ВВП сократился примерно на четыре процента в предыдущем квартале по сравнению с первым кварталом 2022 года.

«По сравнению с последним кварталом 2022 года ВВП с поправкой на сезонность и количество рабочих дней остался на прежнем уровне», – добавил Мюйрсепп.

Более подробная оценка ВВП будет обнародована 31 мая.

Eesti SKT
Источник: Департамент статистики
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