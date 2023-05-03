Жестокая правда: экономика Эстонии резко упала

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эстонии Роберта Мюйрсеппа, из-за продолжающихся трудных времен как в торговле, так и в производстве ВВП сократился примерно на четыре процента в предыдущем квартале по сравнению с первым кварталом 2022 года.